Citeo s’engage du Grand Raid pour inciter au geste de tri et sensibiliser à la protection de l’environnement

Citeo, l'entreprise qui a pour mission de réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, s'engage pour la 3ème année consécutive aux côtés du Grand Raid pour promouvoir le tri des emballages ménagers et papiers. La 32e édition est organisée sur l’île de La Réunion, du 17 au 20 octobre 2024, cet ultra-trail mythique est l’occasion pour Citeo de sensibiliser les coureurs et le grand public à l’importance du geste de tri pour la préservation de l’environnement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Afin d’accompagner les organisateurs et mobiliser les participants et le grand public autour du tri des emballages ménagers et la lutte contre les déchets abandonnés, Citeo met en place un dispositif complet de sensibilisation durant toute la durée de la compétition.



- Engager les coureurs dans la lutte contre les déchets abandonnés -



A l’occasion de la remise des dossards, le mercredi 16 octobre, espace Salahin Ravine Blanche à Saint-Pierre, Citeo distribuera des sacs filets au format pocket pour permettre aux coureurs de stocker les emballages lors de la course et les déposer dans les bacs jaunes aux différents points de ravitaillement ou à l’arrivée de l’étape. Ce petit geste permettra d’inciter et de faciliter le geste de tri pendant la course, et ainsi de préserver l’environnement naturel fragile des espaces traversés par le Grand Raid.



- Des initiatives ludiques et pédagogiques de sensibilisation au geste de tri -



A l’arrivée, les 18, 19 et 20 octobre, en partenariat avec la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), une brigade du tri Citeo avec l’influenceur @titilecomik, sera présente au Stade de la Redoute à Saint-Denis pour échanger avec le grand public.

Grâce à un triporteur reconnaissable, l’équipe ira à la rencontre du grand public avec des animations et des jeux dont l’objectif sera de lever les doutes sur le tri et faire du premier geste écoresponsable des Français, un réflexe quotidien.