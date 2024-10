Grand Raid 2024 : il va faire très chaud, buvez sans modération... mais pas dans les citernes

Ce jeudi 17 octobre 2024, sera donné le coup d'envoi du Grand Raid 2024 avec deux épreuves – le relais Zembrocal et l'épreuve reine, la Diagonales des Fous. D'après les dernières prévisions de Météo France, il va faire chaud. Si quelques averses pourraient rafraichir l'atmosphère, attention ce n'est qu'une sensation. Attention également amis coureurs, à penser à boire même avant d'avoir soif, c'est le secret de vos futures réussites. Attention également à éviter de boire l'eau des citernes – des ravitaillements sont en place – l'eau est une denrée rare en cette période de sécheresse (Photo : www.imazpress.com)

Selon les prévisions de Météo France, les courses se dérouleront "entre éclaircies et averses dans une atmosphère chaude".

Concernant les départs de ce jeudi soir, "on signalera un risque d'averses près de Saint-Joseph pour le début du relais Zembrocal". "Le départ de la Diagonale des Fous à Saint-Pierre devrait se faire au sec dans une ambiante moite."

Les coureurs lancés dès ce jeudi soir, devront composer avec "un régime d'alizé plus faible et plus chaud en raison du passage d'une dépression au large du sud des Mascareignes qui a pour effet d'apporter un vent plus faible et prenant une orientation nord-est donc ramenant de l'air d'origine plus tropicale", indique les météorologues.

Dans les sentiers de La Réunion, les nuits devraient donc être étoilées et les matinées devraient connaître un temps chaud et lourd, "laissant la place à des nuages de développement diurne entre la fin de matinée et l'après-midi, avec à la clé quelques averses par endroits".

Côté températures, elles seront au-dessus des normales de saison.

Lire aussi - Grand Raid : une foule de "folles" et de "fous" pour récupérer leurs dossard à la Ravine Blanche

- Boire avant d'avoir soif -

Qui dit chaleur dit hydratation. Combien de concurrents ont dû rendre leur dossard à l’organisation, obligés d'abandonner l’épreuve, faute d’avoir pris le temps de bien boire par peur de perdre du temps.

"Buvez et mangez régulièrement sans attendre la sensation de soif, qui apparaît pour une déshydratation de 0.5 à 1 % du poids du corps, et de faim (sensation d’hypoglycémie). C’est le véritable secret de la réussite", explique l'organisation du Grand Raid.

Autre préconisation, boire des petites gorgées tous les quarts d'heure.

"Prévoyez une petite gourde avec un liquide sucré et isotonique (type coca-cola dégazeifié) pour les très gros coups de pompe", ajoutent les équipes.

À chaque point de ravitaillement, profitez-en pour faire le plein de votre bidon d'eau, obligatoire au départ de la course.

Vous ne pouvez pas marcher en ayant soif, de toute façon, vous ne tiendrez pas.

La déshydratation pouvant entraîner une défaillance musculaire, un désordre dans la prise de décisions, la désorientation, et peut provoquer des hallucinations.

- Privilégiez l'eau en bouteille -

L'organisation qui rappelle d'ailleurs de privilégier l'eau en bouteille apporté dans sa besace ou prise lors des ravitaillements.

Le président du Grand Raid ayant recommandé en direct à la radio de ne pas boire l'eau des citernes. "Les citernes ne sont pas là pour boire mais pour se rincer", avait déclaré Pierre Maunier.

"L'eau est rare et chère en ce moment", a-t-il ajouté, alors que La Réunion connait une grande période de sécheresse.

Lire aussi - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau

En plus de la sécheresse, il est primordial de préserver notre environnement. Raison pour laquelle les équipes du Grand Raid rappellent que "les sentiers et les alentours des postes de ravitaillements doivent être aussi propres après le passage des concurrents qu’avant leur passage".

Le biodégradable pollue. "Nous avons tous tendance à croire que le biodégradable est "absorbé" par la nature. Les restes alimentaires (peaux d’oranges, de bananes, morceaux de pain...) nourrissent les rats et autres animaux nuisibles".



Compte tenu du caractère exceptionnel de ces territoires, il est de la responsabilité de chacun de respecter un socle de règles minimum destinées à assurer la protection des paysages et de la biodiversité qui les occupent.

Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la disqualification de la course.

Lire aussi - La Civis: 7.219 participants du Grand Raid engagés avec la charte de l'éco-sportif

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com