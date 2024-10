Grand Raid : les coureurs attendus à la Ravine Blanche pour récupérer leur dossard

Diagonale des fous, Mascareigne, Trail de Bourbon, Métis Trail et Relais Zembrocal : les participants aux cinq courses sont tous attendus ce mercredi à Saint-Pierre dès 7h30.

En échange de leur dossard, les participants devront présenter leur sac de course avec l'intégralité des équipements obligatoires pour le départ : lampe frontale, réserve d'eau et de nourriture, sifflet, vêtements chauds, couverture de survie…

Chaque concurrent recevra par ailleurs une casquette, un t-shirt (ainsi qu'un débardeur pour la Diagonale des fous) pour la course et des sacs assistance. Trois seront distribués pour la Diagonale des Fous, deux pour le Trail de Bourbon et un pour la Mascareignes.

Après ces formalités obligatoires, des stands des partenaires seront présents pour offrir des cadeaux à ceux qui le souhaiteront.

Des coureurs venus du monde entier vont s'affronter sur les sentiers de l'île, avec une édition de la Diagonale des fous encore plus folle que les années précédentes. Les Fous et les Folles devront en effet parcourir 175 km, soit 10 km de plus que l'année dernière.

D'autres nouveautés sont à noter pour l'édition 2024 du Grand Raid. Une nouvelle course, le Metis Trail a fait son apparition. Au programme, 600 personnes affronteront un parcours de 50 Km de Saint-Paul à Saint-Denis.

Le passage par le Maïdo fait son retour pour les coureurs du Trail de Bourbon et de la Diagonale des Fous. Enfin, pour cette dernière ; un départ unique à Saint-Pierre aura lieu avec tous les coureurs de la Diagonale, contrairement aux éditions précédentes et leur départ en plusieurs vagues de participants.

Le cyclone Belal, ayant fait des dégâts en début d'année, certains sentiers de Mafate et du Maïdo ont été sécurisés via un élargissement du chemin, la mise en place de ligne de vie, et la construction de murets. La totalité des travaux ont pu être financés par le conseil départemental. Ce dernier soutient l'Office Nationale des forêts, gestionnaire de 55% du parcours du Grand Raid, soit 987 km de sentiers.