Grand Raid : plusieurs routes forestières fermées au public pendant la course

Dans un peu plus de trois jours, aura lieu le départ du Grand Raid de La Réunion. Pour cette édition 2024, environ 55% des parcours empruntent le réseau de sentiers géré. Pour le bon déroulement de la compétition, plusieurs routes forestières resteront fermées pendant le Grand Raid. L'ONF demande d'ailleurs à chaque usager de la forêt d'adopter une attitude citoyenne et responsable en ramenant ses déchets et en ne dégradant ni la faune, ni la flore réunionnaise (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Tout au long de l'année, les équipes de l'ONF entretiennent et sécurisent 987km de sentiers et 609 km de routes forestières. Avec le soutien du Département, ces missions sont indispensables pour permettre aux quelques 7.000 compétiteurs de s'élancer le 17 octobre prochain dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de propreté.

- Pour le bon déroulement du Grand Raid, l'ONF rappelle les décisions suivantes : -

La circulation est interdite (sauf aux véhicules de l'organisation) sur les routes forestières :

- Route forestière du Volcan (RF 5) : du jeudi 17/10 à 15h00 au vendredi 18/10 à 12h00,

- Route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs. Fermée à la circulation dans le sens montant et autorisée dans le sens descendant, du vendredi 18/10 à 1h00 au samedi 19/10 à 3h00,



En dehors de ces dates, pour permettre l'achèvement des travaux de requalification des belvédères du Maïdo menés par le Département, qui font régulièrement l'objet d'incivilités de la part des visiteurs du site, l'ONF rappelle que la circulation reste totalement interdite depuis l'aire de la messe jusqu'au terminus du parking du Maïdo, de 6h00 à 9h00, du lundi au vendredi jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Cette fermeture doit permettre l'organisation en toute sécurité des convois de matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Les visiteurs sont invités à reporter leur visite sur les créneaux d'ouverture de la route, en journée ou le week-end.