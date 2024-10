Le CHU de La Réunion sur les sentiers du Grand Raid

Comme chaque année, pour les éditions du Grand Raid, le CHU de La Réunion est partenaire de l'évènement. Et cette année, elle ne fait pas exception à la règle. Les équipes du SAMU et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes de l’IFMK seront présents pour garantir la sécurité des coureurs. Les équipes de recherche du CHU tiendront également un stand à la Redoute pour présenter leurs projets en cours. Cette année sera surtout marquée par l’engagement de 14 coureurs porteurs d’un diabète de type 1, patients du CHU, qui vont bénéficier du soutien de la Team Diabeto du Docteur Anna Flaus. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : CHU de La Réunion)

Afin de s’assurer que les différentes courses se passent dans les meilleures conditions de sécurité possibles pour les participants et de prendre en charge les éventuels urgences, les équipes des services d’urgence et du SAMU du CHU de La Réunion jalonneront, une fois encore, les sentiers des différents tracés en soutien au dispositif médical du Grand Raid.

Les équipes du SAMU du CHU seront en alerte 24 h sur 24 durant les 3 jours d’épreuve, afin de se tenir prêtes à intervenir en cas d’accident. Elles seront appuyées sur le terrain par les étudiants de Licence et de Master de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de La Réunion, qui prendront grand soin des corps douloureux des participants, durant ces longs moments d’efforts intenses.

Le service de diabétologie aux côtés des coureurs diabétiques

Le service de diabétologie du CHU Nord accompagnera les coureurs porteurs d’un diabète de type 1 sur les chemins du Grand Raid. Cette année, ce sont 14 coureurs sur les 3 principaux trails individuels qui vont bénéficier du soutien de la Team Diabeto du CHU de La Réunion composée de médecins, infirmiers et autres bénévoles.

Pour rappel, le diabète (tout type confondu) touche 1 Réunionnais sur 5. Le diabète de type 1 contraint les patients à s’injecter de l’insuline régulièrement afin de maintenir leur glycémie soit avec des stylos plusieurs fois par jour, soit à l’aide d’une pompe à insuline.

Lors de la pratique d’une activité physique, la glycémie chute parfois très rapidement chez les personnes souffrant d’un diabète. Cela entraîne une altération des performances et peut conduire à des malaises. De même, les hyperglycémies (liées au manque d’insuline) sont connues pour diminuer les capacités physiques.

Pour aider au bon équilibre glycémique au quotidien, depuis quelques années, les patients diabétiques de type 1 peuvent être équipés d’un pancréas artificiel.

Il s’agit d’une pompe à insuline qui, associée à un système de mesure en continu de la glycémie, ajuste automatiquement la délivrance de l’insuline. Malgré tout, le système peut être mis en défaut lors d’activité physique intense et nécessite un grand investissement du patient.

Les bénévoles de la Team Diabeto seront donc présents sur différents points de ravitaillement pour apporter des conseils aux 14 traileurs porteurs d’un diabète de type 1, dont la majeure partie est équipée d’un pancréas artificiel.

Les données collectées durant le Grand Raid aideront à poursuivre la recherche (étude Ultra Diab) afin d’optimiser la prise en charge de patients diabétiques lors des activités physiques extrêmes.

Les coureurs porteurs d’un diabète (tout type confondu) peuvent, s’ils le souhaitent, se manifester auprès du Docteurr Anna Flaus pour bénéficier du soutien de la Team Diabeto.

- Recherche : le Dr Nicolas Bouscaren auditionné par l’OPECST pour éclairer les parlementaires sur l’impact de la chaleur sur les performances sportives et la santé -

Dans le cadre de son projet de recherche en milieu sportif, le Docteurr Bouscaren, praticien hospitalier en santé publique et chercheur au CHU de La Réunion, a été auditionné le 10 octobre dernier par l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) pour apporter des éclairages sur les effets de la chaleur sur le corps humain.

Ses recherches, portant sur la physiologie de la thermorégulation, visent à mieux comprendre comment les athlètes peuvent s’adapter aux environnements chauds et comment ces connaissances peuvent s’appliquer à d'autres domaines, comme l’entraînement militaire ou la santé publique.

- Un rayonnement national pour le CHU de La Réunion -

Cette audition représente une opportunité unique de valoriser les recherches menées au CHU de La Réunion et de les faire connaître à l’échelle nationale. Le CHU de La Réunion se positionne ainsi comme un acteur incontournable dans la recherche sur l’impact des conditions environnementales sur la santé humaine, avec une approche multidisciplinaire alliant science, sport et médecine.

La Diagonale des CHU : une aventure solidaire pour les maladies rares

La Plateforme de coordination des maladies rares Réunion et Mayotte du CHU de La Réunion annonce la diffusion du teaser de "La Diagonale des CHU 2023", une initiative inédite alliant sport et solidarité, réalisée lors du Grand Raid 2023.

Cet événement, organisé en partenariat avec le CHU de Dijon et le CHU de La Réunion, a vu deux traileurs, parcourir la mythique Diagonale des Fous. Leur objectif : sensibiliser à la cause des maladies rares et lever des fonds pour financer des bilans d’Activité Physique Adaptée (APA) pour les enfants atteints de maladies rares, tant à La Réunion qu’en Métropole.

Le teaser vidéo, disponible dès aujourd’hui, retrace cette aventure humaine et solidaire, en attendant la sortie complète du film la semaine prochaine sur la chaine YouTube de la plateforme de coordination des maladies rares Réunion et Mayotte.

Le CHU de La Réunion souhaite bonne course et bon courage aux milliers de sportifs engagés sur les 4 courses, avec une pensée particulière à tous les personnels hospitaliers engagés sur les différents parcours !