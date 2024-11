Les quatre infos à retenir : Kenya, titres restaurant, EDF et bébé dauphin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 21 novembre 2024 : - Mort de Kenya au Port : deux des mineurs condamnés à 9 ans de prison - Titres restaurant pour les courses alimentaires: l'Assemblée adopte une prolongation jusqu'à fin 2026 - Grève EDF au Port : nouvel échec dans les négociations, la grève reconduite - L'Hermitage : un dauphin d'électre - nouveau-né - échoué dans le lagon

Mort de Kenya au Port : deux des mineurs condamnés à 9 ans de prison

Le procès des quatre mineurs âgés de 13 à 15 ans, soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Kenya, s’est conclu ce jeudi 21 novembre 204. Le 30 septembre 2023, la jeune maman de 25 ans était tuée, touchée par un galet lancé depuis le pont de la Rivière des Galets au Port. Deux des mineurs sont condamnés à 9 ans de prison avec maintien en détention. Les deux autres sont condamnés à 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire

Titres restaurant pour les courses alimentaires: l'Assemblée adopte une prolongation jusqu'à fin 2026

L'Assemblée nationale a adopté mercredi dans l'urgence la prolongation jusqu'à fin 2026 d'une dérogation qui permet d'utiliser les tickets restaurant pour acheter tous les produits alimentaires, une aide au pouvoir d'achat des travailleurs regrettée par les restaurateurs.

Grève EDF au Port : nouvel échec dans les négociations, la grève reconduite

Après de timides avancées dans la matinée, les négociations entre les grévistes et la direction ont tourné court ce jeudi 21 novembre 2024 en fin de journée. Suite à ce nouvel échec du dialogue, les salariés en grève ont décidé de couper la route et d'allumer un feu pour manifester leur colère. De son côté, le directeur de la centrale d'EDF PEI Port Est était reçu en fin de journée à la préfecture. En attendant de savoir ce qu'il en ressort, le mouvement va se poursuivre et risque de se durcir. Une assemblée générale est prévue ce vendredi 22 novembre au matin pour décider des actions à mener.

L'Hermitage : un dauphin d'électre - nouveau-né - échoué dans le lagon

Ce mercredi 20 novembre 2024, un dauphin d'électre (Peponocephala electra) nouveau né s'est échoué en fin d'après-midi dans le lagon de l'Hermitage. "Ce petit dauphin souffrant nageait encore lorsqu'il fut repéré par les maîtres nageurs de Saint-Paul au niveau du poste de secours", indiquent les équipes de Globice. Malgré les tentatives de le sauver, l'animal n'a pas survécu.