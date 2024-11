EDF au Port : les avancées dans les négociations "insuffisantes", la grève se poursuit

Nouvel épisode dans le bras de fer opposant grévistes et direction d'EDF La Réunion. Patrick Hoarau, secrétaire général de la CGTR IEG (Industries électriques et gazières) s'est enchaîné à un poteau à l'entrée du site de la centrale EDF du Port. Le dirigeant syndical soutient les salariés mobilisés depuis lundi soir. Les revendications portent sur les conditions de travail. Après concertation avec la direction, certaines avancées ont eu lieu, mais "il reste des curseurs à faire évoluer", indique Yoen Giral de Boisvilliers. Après une vote de l'ensemble des salariés, il a été décidé le maintien de la grève. Pour le moment le mouvement n'a pas d'impact sur l'alimentation en électricité de La Réunion (Photos : rb/www.imazpress.com)

"On veut l'arbitraire, on va l'appliquer", lance Patrick Hoarau. "Les bénéfices vont aux actionnaires et ils ne sont pas capables de réévaluer les salaires, les conditions de travail. Nous on dit stop." Regardez.

- Les salariés grévistes rencontrent la direction : une avancée sur certains points mais tout n'est pas réglé -

Ce jeudi, plusieurs représentants des salariés ont rencontré la direction. Plusieurs avancées ont été décidées. "Ils ont augmenté leurs propositions au niveau des indemnités de pénibilités à hauteur de 112 euros par mois pour les agents de maintenance et de la conduite. L'ensemble des autres agents ont une proposition de 80 euros en plus par mois, tout comme les chefs de bloc", liste Yoen Giral de Boisvilliers devant les employés.

"Globalement, on se rapproche de la revendication initiale mais le problème reste celui de l'attribution de la rétroactivité. Sur ce point on a prévenu que ce sera bloquant", poursuit-il.

Concernant la sécurité et le respect des 11 heures de repos hebdomadaire, "le point reste à échanger avec l'inspection du travail", note le syndicaliste. Écoutez.

Si certaines avancées ont eu lieu, "il reste des curseurs à faire évoluer, notamment sur les revendications financières", indique Yoen Giral de Boisvilliers à Imaz Press.

Après une vote de l'ensemble des salariés, il a été décidé le maintien de la grève.

- Un salarié gréviste d'EDF enchaîné, une démarche symbolique -

"M'enchaîner est une démarche symbolique. On est en 2024 et l'on a toujours l'impression que les salariés sont pris en otage", indique-t-il.

Patrick Hoarau ajoute : "on le voit quand il y a des mouvements revendicatifs, la direction régionale n'a plus la main et tout va au national alors que c'est un sujet sensible. Il y a la population, l'économie".

"On ne lâchera pas", prévient Patrick Hoarau. Écoutez.

Un mouvement rejoint ce jour par l'ensemble des secteurs "qui se sentent concernés par ce mouvement de grève", note le syndicaliste. Que cela soit Albioma, Bois-Rouge, le Gol ou encore le BTP.

- Les salariés d'EDF "pas respectés" -

"Ils devaient (la direction - ndrl) nous apporter une réponse dans la nuit et ils ne l'ont pas fait", s'indigne Patrick Hoarau. "Ce jeudi matin - au vu de la mobilisation - ils nous ont ramené l'ouverture de la négociation et moralité, on est ressortis avec les mêmes bases et annonces que la veille."

"Ils se foutent de nous", s'insurge-t-il. "Ils ne respectent pas les grévistes alors qu'ils disaient qu'ils étaient sur le point de faire avancer les choses." Écoutez.

Déjà ce mercredi, les salariés avaient eu une nouvelle réunion. Si certains avancements avaient été annoncés, "ils ne sont pas à la hauteur des revendications", détaillait Yoen Giral de Boisvilliers, représentant syndical de la CGTR à la centrale EDF du Port Est.

"Nous avons encore des divergences sur l'interprétation du code du travail, et sur la juste répartition des richesses au sein de l'établissement", précise-t-il.

Les revendications sont nombreuses : respect du code du travail, création de postes, réévaluation des primes annuelles.

- Un impact sur l'alimentation en électricitié pas exclu -

Dans ce contexte, un impact sur la distribution électrique n'est pas à exclure.

Cependant, "avec un taux de gréviste très important et deux jours sans entretenir les moteurs, deux d'entre eux sont déjà indisponibles sur les 12 de la centrale". "Si ça continue, les moyens de production vont être impactés", prévient-il.

Les salariés sont désormais dans l'attente d'un retour du national.

- Grève à EDF : la direction dit vouloir trouver des solutions -

Dans un communiqué, la direction d'EDF Réunion explique que "dès réception du préavis, la direction, attachée à un dialogue social de qualité, a rencontré la délégation syndicale à plusieurs reprises afin d'échanger sur les revendications portées".

Elle poursuit : "la direction fait du respect du droit du travail une priorité et reste pleinement détemninée à maintenir un environnement de travail respectueux et équitable pour tous, tout en garantissant la continuité de la production d'électricité, essentielle pour le territoire".

"Il apparait que la revendication principale concerne le versement d'une nouvelle prime, alors que la réussite de la conversion à la biomasse liquide de la centrale a déjà fait l'objet d'une reconnaissance financière importante", ajoute le communiqué.

La direction d'EDF PEI Port Est souhaite trouver des solutions concrètes qui répondent aux préoccupations exprimées, "tout en préservant l'intérêt général et le fonctionnement de notre centrale".

