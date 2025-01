Les quatre infos à retenir : dépression, Mayotte, Saint-André et transports

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi soir 31 janvier 2025 : - Dépression tropicale : une dégradation du temps est possible à La Réunion dimanche et lundi - Mayotte: le coût de la reconstruction estimé "sans doute au-dessus du milliard" d’euros, selon Valls - Saint-André : le maire Joé Bédier présente les réalisations et les grands projets de la ville pour 2025 - Incivilités, détention de stupéfiants, port d’armes : des contrôles renforcés dans les transports en commun

Dépression tropicale : une dégradation du temps est possible à La Réunion dimanche et lundi

A 10h ce vendredi 31 janvier 2025, une dépression tropicale se trouvait à 1.275 km à l'est - nord - est de La Réunion. Elle se déplace à 9 km/h le long d'une trajectoire ouest - nord - ouest. "Le système pourrait atteindre le stade de tempête tropicale au cours des prochaines 24h, avant de s'affaiblir de nouveau à proximité de La Réunion" indique Météo France. "Une dégradation du temps est possible à La Réunion dimanche et lundi" prévient la préfecture

Mayotte: le coût de la reconstruction estimé "sans doute au-dessus du milliard" d’euros, selon Valls

Le coût de la reconstruction après le passage en décembre du dévastateur cyclone Chido sur l’archipel de Mayotte est estimé "sans doute au-dessus du milliard" d’euros, a indiqué vendredi Manuel Valls à l’AFP.

Saint-André : le maire Joé Bédier présente les réalisations et les grands projets de la ville pour 2025

Le maire de Saint-André, Joé Bédier, a présenté ses vœux pour la nouvelle année en mettant en avant les réalisations de son mandat et les projets à venir. Éducation, culture et développement économique figurent parmi ses priorités.

Incivilités, détention de stupéfiants, port d’armes : des contrôles renforcés dans les transports en commun

Une convention entre la Gendarmerie nationale et le syndicat des mobilités permet de multiplier les opérations de contrôle et de sécurisation dans les transports en commun. Ce vendredi 31 janvier 2025, une intervention s’est tenue à la gare routière de Saint-Paul.