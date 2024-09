Les quatre infos à retenir : Mayotte, Liban, Barnier et requin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 septembre 2024 : - Mayotte : émeute et prise d'otages à la prison de Majicavo - Liban : le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien - Barnier se sent "l'âme et l'énergie d'un sapeur-pompier" - Étang-Salé : l’accès à la plage et la baignade interdits pendant 48 heures

Mayotte : émeute et prise d'otages à la prison de Majicavo

Une émeute a éclaté dans le quartier des hommes de la prison de Majicavo à Mayotte ce samedi 28 septembre 2024. Selon Mayotte la 1ere, vers 15h "un groupe de prisonniers a attaqué des gardiens et pris quatre d'entre eux en otage". Les forces de l'ordre sont intervenues et sont parvenus à libérer les otages au bout de trois heures d'intevention

Liban : le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth, a annoncé samedi le mouvement pro-iranien, un coup très dur qui pousse le Liban et le Moyen-Orient vers l'inconnu.

Barnier se sent "l'âme et l'énergie d'un sapeur-pompier"

Michel Barnier, Premier ministre sans majorité à l'Assemblée nationale et face à un budget très contraint, a affirmé samedi se sentir "l'âme, la volonté et l'énergie d'un sapeur-pompier" au regard des "incendies" et des "embûches" sur son chemin. Et alors que sa nomination et celle de son gouvernement cristallisent la colère des habitants, il va avoir très certainement de nombreux incendies à éteindre.

Étang-Salé : l’accès à la plage et la baignade interdits pendant 48 heures

Ce samedi 28 septembre 2024, la présence d’un requin a été observée depuis la plage de l’Étang-Salé. Pour cette raison, le protocole requin a été activé. Par mesure de sécurité, l’accès à la plage et la baignade sont interdits pendant 48 heures, annonce la Civis et la municipalité.