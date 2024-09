Barnier se sent "l'âme et l'énergie d'un sapeur-pompier"

Michel Barnier, Premier ministre sans majorité à l'Assemblée nationale et face à un budget très contraint, a affirmé samedi se sentir "l'âme, la volonté et l'énergie d'un sapeur-pompier" au regard des "incendies" et des "embûches" sur son chemin. Et alors que sa nomination et celle de son gouvernement cristallisent la colère des habitants, il va avoir très certainement de nombreux incendies à éteindre.

"Quand je vois aussi, pour tout vous dire, les risques, les incendies, les embûches, les tremblements de terre, les trous, sans parler des pandémies (...), je me sens l'âme, la volonté, et l'énergie d'un sapeur-pompier", a déclaré le chef du gouvernement devant le 130e congrès des sapeurs-pompiers à Mâcon.

"Je suis là depuis 20 jours, je ne sais pas pour combien de temps", compte tenu "de la situation très unique depuis 60 ans et inédite à l'Assemblée nationale", fracturée en trois blocs dont aucun ne dispose de la majorité, a-t-il ajouté.

"Mais je suis là comme quelqu'un qui engage un long chemin. J'ai l'habitude des randonnées en montagne. Je sais les dangers qui sont tout au long de cette route ou de ce chemin, les incertitudes. Et j'aborde tout cela, comme vous l'avez compris, avec beaucoup de détermination", a encore affirmé Michel Barnier, qui s'est vu offrir par les pompiers un casque, "qui dans les temps qui viennent va (lui) être utile", a-t-il reconnu.

Le Premier ministre a visité auparavant le salon des sapeurs-pompiers en saluant leur "engagement" et en affirmant qu'il était lui-même "plein de courage et même d'utopie" à son poste.

Il a déploré à nouveau avoir découvert en arrivant une situation budgétaire "extrêmement grave", visant sans le nommer l'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Et que de ce fait, il n'allait "pas être en mesure de répondre à toutes les questions" des pompiers mais que son gouvernement allait y "travailler pour le mieux".

"Jamais un Premier ministre, jamais depuis 60 ans, n'a été contraint à présenter un budget en quinze jours", a-t-il souligné, déplorant que la France du fait de son déficit à 6% du PIB cette année "emprunte maintenant (sur les marchés, ndlr) à des taux qui sont proches de ceux du Portugal, de l'Espagne et bientôt de la Grèce".

Pour les pompiers, il a confirmé le versement "dans quelques semaines" des primes pour leurs services pendant les Jeux olympiques, et promis de faire aboutir "d'ici la fin de cette année" un décret relevant l'âge limite de départ à la retraite de 65 à 67 ans pour les pompiers volontaires.

En outre le Beauvau de la sécurité civile lancé en avril va "reprendre" autour du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui l'accompagnait à Mâcon.

