Les quatre infos à retenir : pêcheur, accident, Mayotte et Miel Vert

Terre-Sainte : un pêcheur d'une trentaine d'année décède lors d'une chasse sous-marine

Alors qu'il s'adonnait à une chasse sous-marine au large de Terre-Sainte, un pêcheur est décédé ce samedi 4 janvier 2025. Malgré l'intervention des secours pour tenter de le réanimer, l'homme âgé d'une trentaine d'années, selon les premières informations de la police, n'a pas survécu. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur la cause exacte du décès.

La Saline : un scootériste blessé après avoir été percuté par une voiture

Vers 8h05 ce samedi 4 janvier 2025, un accident s'est produit au niveau de l'échangeur La Saline, proche du rond point Trou d'Eau. Une voiture en voulant semble-t-il éviter le dos d'âne, aurait emprunté la voie inverse et percuté de trois quart un scooter. La personne conduisant le deux roues a été rapatriée en urgence par les pompiers. Son état est jugé grave.

Après Chido, panser les blessures physiques et psychologiques des habitants de Mayotte

"Il y a des blessés ? Ça va le mental ?". Depuis le passage du cyclone qui a dévasté Mayotte le 14 décembre, des camions itinérants de la protection maternelle et infantile arpentent les zones enclavées de l'archipel où Chido a compliqué l'accès aux soins, précarisant femmes et enfants.

Miel Vert ouvre ses portes à la Plaine des Cafres

La 41ème édition de Miel Vert a ouvert ses portes ce vendredi 3 janvier 2025. L'événement a lieu jusqu'au 12 janvier à la Plaine des Cafres. Au programme : des stands agricoles et apicoles et des animations pour tous entre concerts, expositions, et autres ateliers culinaires. Hier, Amina Castel de Saint-Denis a été élue Miss Mamie Réunion 2025. Pour Miss Plaine des Cafres, c’est Alycia Taochy qui a remporté le titre.