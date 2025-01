Miel Vert 2025 : après l’élection des Miss hier, la 41ème édition a été officiellement inaugurée ce matin

La 41ème édition de Miel Vert a ouvert ses portes ce vendredi 3 janvier 2025. L'événement a lieu jusqu'au 12 janvier à la Plaine des Cafres. Au programme : des stands agricoles et apicoles et des animations pour tous entre concerts, expositions, et autres ateliers culinaires. Hier, Amina Castel de Saint-Denis a été élue Miss Mamie Réunion 2025. Pour Miss Plaine des Cafres, c’est Alycia Taochy qui a remporté le titre. (Photos : Le Tampon)

Miel Vert, le rendez-vous des Hauts de l’île a débuté ce vendredi 3 janvier 2025 avec les élections de Miss Mamie Réunion et de Miss Plaine des Cafres.

C’est Amina Castel de Saint-Denis qui a été élue Miss Mamie Réunion 2025. Elle sera accompagnée de Georgette Hubert de Saint-Pierre en tant que 1ère Dauphine et de Claudette Hamon de l’Étang-Salé en tant que 2ème Dauphine.

Pour Miss Plaine des Cafres, c’est Alycia Taochy qui a remporté le titre. Elle sera entourée de Vitaline De Boivilliers (1ère Dauphine) et de Léa Bégue (2ème Dauphine).

Ce samedi matin, c’est Jacquet Hoarau, 1er adjoint et Président de la Casud, représentant le Maire du Tampon Patrice Thien Ah Koon, qui a procédé à l’inauguration officielle de cette édition 2025.

- Une inauguration placée sous le signe de l’agriculture et de l'élevage -

Il était accompagné de Cyrille Melchior, Président du Département, de Bernard Picardo, Président de la Chambre des Métiers, de Nadine Grondin, représentante de la Chambre de l’agriculture.

Miel Vert se poursuivra jusqu’au 12 janvier 2025. Au programme :

- Des stands agricoles et apicoles pour découvrir les produits du terroir

- Des animations pour tous : concerts, expositions, ateliers culinaires…

