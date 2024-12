Le Tampon rappelle le programme de Miel Vert 2025

À dix jours de l'événement, le Tampon met doucement en place la grande scène de Miel Vert pour accueillir les différentes soirées qui vous feront voyager pour cette 41ème édition du vendredi 3 au dimanche 12 janvier 2025. Au programme : élection de miss Plaine des Cafres avec des concerts malgaches, réunionnais ou mauriciennes pour animer ses festivités. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

"L'année 2024 s'achève et laisse la place à 2025. Ce passage d'une année à l'autre est marqué par des temps forts de partages et de fêtes. Cela a commencé au Tampon, notamment par les Noëls dans nos écoles, suivis des déjeuners dansants en l'honneur de nos séniors. Et, comme depuis plus de 40 ans,

viendront s'y ajouter les festivités de Miel Vert", écrit Patrice Thien Ah Koon, maire du Tampon.

"Miel Vert 2025 qui se déroulera du 3 au 12 janvier, fait effectivement partie de ces festivités marquantes de début d'année."

Pour cette 41ème édition, la filière porcine sera particulièrement mise à l'honneur avec la participation de la Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion (CPPR). Seront également présents des Meilleurs Ouvriers de France qui feront découvrir leurs spécialités.

Rappel du programme de Miel Vert :

- Le vendredi 3 janvier 2025 aura lieu l'élection de Miss Plaine des Cafres

- Le samedi 4 janvier 2025 se dérouleront les concerts de Secteur A & Sniper

- Le dimanche 5 janvier 2025 aura lieu les après-midi Malgache et concert de Goldman Passion

- Le lundi 6 janvier 2025 se dérouleront le concert de Pat Jaune et la soirée humour avec Brice Liie, Lysiane, Mika’H et Johny Guichard

- Le mardi 7 janvier 2025 aura lieu la soirée spéciale Réunion





- Le mercredi 8 janvier 2025 se déroulera la soirée spéciale Zouk

- Le jeudi 9 janvier 2025 aura lieu la soirée spéciale Comores/Madagascar

- Le vendredi 10 janvier 2025 se déroulera la soirée spéciale Reggae

- Le samedi 11 janvier 2025 aura lieu la soirée spéciale Mauricienne

- Le dimanche 12 janvier 2025 se dérouleront les concerts de Joker Kartel, Tii Alexandre, DJ Sebb, DJ TMX, LRB et Donovan BTS

Tous les jours de 9h à 19h : 2 navettes

Départ parking des Grands Kiosques / parking rue des

écoles partie haute / parking du collège vers le site de Miel vert (rond-point mairie)

Trajet des navettes :

- Gare du Tampon / lycée Roland Garros / lycée Boisjoly

- Potier / rond-point 17ème Km vers le site de Miel vert (rond-point mairie)

Dimanche 5 janvier : départ à 13h30, retour 17h

Mercredi 8 janvier : départ à 18h, retour 22h30

Jeudi 9 janvier : départ à 18h, retour 20h30

Samedi 11 janvier : départ à 18h, retour 22h30

Dimanche 12 janvier : départ à 17h, retour 20h30