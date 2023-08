Miss Réunion 2023 : une nouvelle vie commence pour Mélanie Odules

Elle a 20 ans, elle mesure 1,77m, voici Mélanie Odules, notre nouvelle Miss Réunion 2023. Après une soirée riche en émotion, la nouvelle reine de beauté voit un nouveau jour se lever. Un jour où désormais - durant un an - celle qui a été plébiscitée par les Réunionnais – devient la reine de beauté de toute une région. Durant son année de règne, de nombreux rendez-vous l'attendent. À commencer par l'élection Miss France 2024 le 16 décembre 2023 au Zénith de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ce dimanche 27 août 2023, au lendemain d'une soirée riche en "magie", Mélanie Odules se réveille – encore sous le coup l'émotion. Et oui, à seulement 20 ans, elle porte la couronne et est devenue la nouvelle Miss Réunion 2023.

C'est - comme traditionnellement – à l'hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis, que la nouvelle Miss se réveille et débute sa première journée.

Des premières heures de règne où Mélanie Odules doit déjà se confronter à la presse.

Un premier exercice de représentation pour celle qui, durant une année, portera haut et fort les couleurs de La Réunion et représentera son île à l'élection de Miss France 2024 à Dijon.

- Une deuxième élection pour la Miss Réunion -

Mélanie Odules, de son mètre 77, est conseillère vente et vient de Saint-Paul. Elle l'a dit, "je me suis donnée à fond et aujourd'hui je suis heureuse de représenter La Réunion."

La jeune Saint-Pauloise de 20 ans, a pour ambition de devenir hôtesse de l'air.

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Mélanie Odules se présentait à l'élection de Miss Réunion. Déjà, en 2021, la jeune Saint-Paulois participait à l'élection. Et elle portait déjà le numéro... 12. Comme quoi, la persévérance paie.

"Il faut y croire jusqu'au bout", ajoute-t-elle et "donner tout ce qu'on a".

Lire aussi - Mélanie Odules est élue Miss Réunion 2023

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com