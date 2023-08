Miss Réunion 2023 : c'est le grand soir pour les 12 candidates

Ce samedi 26 août 2023, c'est le grand soir pour les 12 prétendantes à la couronne de Miss Réunion. Ce soir, en direct du Téat Champ-Fleuri à Saint-Denis, l'une d'elles verra sa vie changer, à l'image de celle de Marion Marimoutou qui remet sa couronne en jeu après un an de règne. Une soirée placée sous le signe de la "magie", qui fera – à l'issue de l'élection – d'une simple candidate, la reine de La Réunion pour une année. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Tic tac, tic tac… allez, plus que quelques heures à patienter avant de savoir qui, des deux candidates, sera votre favorite. Et du coup, qui sera notre nouvelle reine de beauté pour l'année 2023.

Le thème cette année, "la magie Miss Réunion", pour ces candidates ou plutôt l'une d'entre elles, qui verra son rêve de petite fille (peut-être) devenir réalité. Un clin d'œil est fait également au Comité Miss Réunion qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence.

Après des semaines de préparation et un voyage en Afrique du Sud, l'heure est donc au grand show présenté par Christophe Bégert et diffusé en direct sur Antenne Réunion.

- Deux Miss France invitées -

Cette année, ce n'est pas une Miss France mais deux qui seront sur la scène du théâtre de Saint-Denis pour assister à l'élection.

Indirat Ampiot, Miss France 2023 - et présente à La Réunion depuis jeudi - sera sur place. Pour Miss France, "le choix sera compliqué samedi". "Elles sont toutes magnifiques. Mais le plus important c'est aussi la personnalité et la beauté intérieure."

Elle le dit, "dans les îles on aime beaucoup les concours de Miss et à chaque fois qu'un Miss rentre dans sa région elle est accueillie comme une reine".

Miss Réunion 2022, Marion Marimoutou quant à elle, entame ces dernières heures avec la couronne sur la tête. "Je sens que l'année touche à sa fin. J'ai fait tellement de choses en voyageant en dehors de La Réunion, j'ai mené des combats auprès des Réunionnais pour les femmes." "J'ai atteint tous les objectifs que j'avais en tête depuis mon rêve de petite fille", dit-elle. "Je suis fière et reconnaissante", ajoute la Miss.

Cette année, Miss France 2008 et Miss Réunion 2007, Valérie Bègue sera également sur la scène.

À l'issue de l'élection, celle qui sera plébiscitée par les Réunionnais s'envolera en direction de l'Hexagone pour la préparation à l'élection de Miss France.

Avant l'élection finale, les candidates s'envoleront pour la Guyane où elles enchaîneront séances photos, quiz de culture générale et masterclass.

Le 16 décembre 2023 aura lieu la 94ème édition de Miss France 2024. L'élection au Zénith de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté).

- Découvrez les 12 candidates -

1 - Sarah Alphy, 21 ans, 1,70m, La Possession, étudiante en Langues Étrangères Régionales

2 - Sophie Filain, 20 ans, 1,71m, Saint-Denis, étudiante en BTS Gestion PME

3 - Amélie Gigan, 23 ans, 1,71m, Saint-Pierre, étudiante en Master Ressources Humaines

4 - Perrine Vilpont, 20 ans, 1,71m, Saint-Leu, étudiante en Sciences Sociales

5 - Naomie Otal, 20 ans, 1,72m, Le Tampon, étudiante en Administration Economique et Sociale

6 - Léa Gerbandier, 20 ans, 1,73m, Saint-Denis, étudiante à EGC et stagiaire en entreprise

7 - Victoria Asli-Corré, 19 ans, 1,73m, Saint-Pierre, étudiante en Droit et Philosophie

8 - Thaïs Pausé, 19 ans, 1,74m, Saint-Pierre, étudiante en BTS Comptabilité

9 - Maéva Chan Wing Yen, 27 ans, 1,75m, Saint-Paul, agent d'escale

10 - Caroline Bellune, 18 ans, 1,75m, Saint-Denis, en terminale

11 - Nawel Pain, 22 ans, 1,77m, Saint-Denis, étudiante en Sciences de la Vie

12 - Mélanie Odules, 20 ans, 1,77m, Saint-Paul, conseillère vente

- Comment voter lors de l'élection ? -

Les votes du public compteront pour 50%, les votes du jury pour 50%. Le public peut voter par SMS au 7030 en indiquant le numéro de la candidate choisie et au 71071 à partir de la métropole (0,75 euro + prix d'un SMS).

Le public peut aussi voter par téléphone au : 08.90.39.38.37 (le soir de la finale).

