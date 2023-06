Miss Réunion : découvrez les 12 candidates à l'élection

La présentation des prétendantes au titre de Miss Réunion 2023 s'est tenue ce vendredi 2 juin 2023 à Saint-Denis en présence de Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022. L'élection de la nouvelle miss est prévue le 26 août prochain au Téat Champ Fleuri (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les douze jeunes femmes âgées de 18 à 27 ans ont été révélées dans les locaux du Studio Cirano ce vendredi. Quatre candidates viennent du sud, quatre de l'ouest et quatre du nord. 10 d'entre elles sont étudiantes et deux sont dans la vie active. Elles ont été sélectionnées sur plus de cent candidatures cette année après avoir passé tous les tests.

Et cette année, les règles ont changé, la limite d'âge a été étendue à 30 ans (24 auparavant), les femmes mariées, mères de famille et tatouées ont également accès au concours de beauté.

- Le comité fête ses 30 ans –

L'année 2023 marque le changement du règlement mais aussi les 30 ans du comité Miss Réunion.

"L'aventure avec moi en tant que délégué Miss France a commencé en 1994 avec Geneviève de Fontenay. En 2023, ce sera la 30ème édition" a expliqué Aziz Patel, président du comité, à l'occasion de la présentation des candidates.

"C'est une année exceptionnelle car nous avons fait beaucoup plus de casting et un voyage en Afrique du Sud est prévu pour les filles, un beau cadeau" a ajouté le président.

Pour les prétendantes au titre, le suspens prendra fin le samedi 26 août au Téat Champ Fleuri. La cérémonie sur le thème de la magie sera présentée par Christophe Bégert.

"Miss Réunion c'est magique pour les jeunes filles, pour les Réunionnais qui suivent cet évènement depuis de nombreuses années et puis aussi pour la magie de la télévision" a lancé le présentateur.

Jusqu'à la grande soirée de l'élection, les 12 sélectionnées vont être préparées. Photos, tournages, relooking, défilés ou encore répétitions...Marion Marimoutou sera là pour les accompagner pendant ces trois mois avant de transmettre sa couronne à l'une d'entre elles.

Pour la Miss Réunion 2022, l'année a été intense. "C'était une année riche en émotion avec pleins d'expériences et je ne m'arrête plus. Je reviens du festival de Cannes et avant ça j'étais à Madagascar en voyage humanitaire" a-t-elle révélé.

Une fois qu'elle aura rendu son titre, la Miss envisage de reprendre ses études.

Son conseil pour les candidates "rester soi-même et profiter de l'aventure".

- Les 12 candidates –

1 - Sarah Alphy, 21 ans, 1,70m, La Possession, étudiante en Langues Étrangères Régionales

2 - Sophie Filain, 20 ans, 1,71m, Saint-Denis, étudiante en BTS Gestion PME

3 - Amélie Gigan, 23 ans, 1,71m, Saint-Pierre, étudiante en Master Ressources Humaines

4 - Perrine Vilpont, 20 ans, 1,71m, Saint-Leu, étudiante en Sciences Sociales

5 - Naomie Otal, 20 ans, 1,72m, Le Tampon, étudiante en Administration Economique et Sociale

6 - Léa Gerbandier, 20 ans, 1,73m, Saint-Denis, étudiante à EGC et stagiaire en entreprise

7 - Victoria Asli-Corré, 19 ans, 1,73m, Saint-Pierre, étudiante en Droit et Philosophie

8 - Thaïs Pausé, 19 ans, 1,74m, Saint-Pierre, étudiante en BTS Comptabilité

9 - Maéva Chan Wing Yen, 27 ans, 1,75m, Saint-Paul, agent d'escale

10 - Caroline Bellune, 18 ans, 1,75m, Saint-Denis, en terminale

11 - Nawel Pain, 22 ans, 1,77m, Saint-Denis, étudiante en Sciences de la Vie

12 - Mélanie Odules, 20 ans, 1,77m, Saint-Paul, conseillère vente

