Nouveau gouvernement : le hold-up d'Emmanuel Macron et Michel Barnier

Après avoir brillamment remporté les législatives partielles des 30 juin et 7 juillet 2024, la coalition composée des Macronistes, de leurs alliés et de la droite LR, entre en force au gouvernement. Battue à plate couture lors de ce même scrutin la gauche du Nouveau front populaire n'a aucun ministre. Vous vous frottez les yeux, vous vous dites que ce n'est pas du tout ce résultat qui est sorti des urnes, vous avez évidemment raison… Pourtant si le gouvernement constitué par le LR Michel Barnier – placé à Matignon par Emmanuel Maron avec l'accord de Marine Le Pen -, dit à l'évidence le contraire. L'art et la manière de commettre un honteux hold-up au détriment des Françaises, des Français et de la démocratie (Photo : AFP)

Les résultats des législatives anticipées étaient pourtant clairs.

Majoritairement les Françaises et les Français ont dit non aux Macronistes et à leurs alliés, aux LR et à leurs alliés, c'est pourtant cette coalition des battus recyclés qui a été nommée – avec la bénédiction du RN -, pour prendre les rênes du pays.

Majoritairement les Françaises et les Français se sont opposés aux orientations politiques défendues par la coalition des battus.

Majoritairement les Françaises et les Français ont dit leur volonté d'une autre politique que celle menée par les Macronistes et avant eux par la droite conservatrice.

Majoritairement les Françaises et les Français ont voté pour la gauche unie dans le Nouveau front populaire (NFP), pour plus de justice, plus de pouvoir d'achat, plus de solidarité, moins de privilèges aux nantis.

- Sans honte, ni vergogne -

Sans aucune vergogne Emmanuel Macron n'a pas tenu compte de ce vote.

Pour Matignon il a choisi Michel Barnier. L'homme est issu des LR, un parti qui totalise… 47 députés à l'Assemblée nationale lorsque le NFP, majoritaire, en compte 180.

Sans aucun respect pour une majorité de Françaises et les Français, Michel Barnier a composé un gouvernement où 7 des 17 ministères de plein exercice ont été octroyés aux Macronistes, 5 à leurs alliés et 3 aux LR tous battus dans les urnes.

Sans aucun scrupule Emmanuel Macron a validé ce gouvernement des battus.

Et voila que la France se voit affubler d'un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau (LR), extrémiste en tout et surtout en matière de sécurité et d'immigration, n'hésitant pas à parler de "Français de papier"

Affublé aussi du Macroniste Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui s'est tristement illustré par sa loi "anti-squat" triplant les sanctions encourues par les squatteurs en les portant à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende

Affublé également de l'ultra conservatrice Laurence Garnier, sénatrice Les Républicains (LR) de Loire-Atlantique. Soutien de La Manif pour tous, elle s'était opposée à la constitutionnalisation de l'IVG en 2024 et à l'interdiction des thérapies de conversion en 2021.

Affublé enfin de François-Noël Buffet, nommé ministre des Outre-mer... sans connaitre les Outre-mer

La liste des battus recyclés accédant au gouvernement est trop longue pour être citée dans son ensemble.

- Vol en bande organisée -

On la résumera en disant qu'elle est globalement illégitime et nocive pour la démocratie car ne respectant pas le vote des Françaises et des Français.

C'est en ce sens qu'Emmanuel Macron et Michel Barnier ont commis un hold up.

Didier Migaud, le "divers gauche" qu'ils ont nommé ministre de la justice, pourra leur dire que selon l'article 311-9 du code pénal, le vol en bande organisée qu'ils ont commis est puni par 15 ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d'amende.

Emmanuel Macron et Michel Barnier ne seront jamais condamnés par la justice pour cela

Ils auront par contre des comptes à rendre aux Françaises et aux Français à très brève échéance.

C'est une certitude.

