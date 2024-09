Gouvernement Barnier : ces ministres aux positions conservatrices en opposition avec une majorité de Français

Ce samedi soir 21 septembre 2024 le Premier ministre Michel Barnier a enfin dévoilé la composition de son gouvernement à tendance très "droite". Au total, 38 noms. Des nouveaux arrivants, des sortants reconduits, des presque inconnus - comme le ministre des Outre-mer -, et surtout de nombreux conservateurs aux prises de positions en totale opposition avec les résultats des urnes et donc avec une majorité de Françaises et de Français (Photo AFP)

• Bruno Retailleau, un conservateur qui s'assume

Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, se réclamant d'une droite "qui s'assume", avait toujours refusé tout accord avec le macronisme. Et pourtant, le voilà en poste à Beauveau.

Face à une situation économique problématique et inquiétante, Bruno Retailleau appelait même, en avril dernier, deux mois avant la dissolution de l’Assemblée nationale, les députés LR à déposer "dès que possible" une motion de censure contre le gouvernement, pire qu'une girouette celui-là.

Désormais installé au ministère de l'Intérieur il devrait être encore plus extrémiste que son prédecesseur Gérald Darmanin.

Il a tenu et il tient de tout temps un discours très dur sur l’immigration, considérant que la France avait atteint ses limites économiques en termes d’accueil. En 2023, il faisait même un lien entre immigration et violences urbaines.

En 2013, il a manifesté contre le mariage pour tous. Plus récemment, début 2024, il a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Il défend l'augmentation du temps de travail hebdomadaire, le recul de l'âge de départ à la retraite et s'oppose à toute hausse d’impôt pour les plus riches.

En 1985 il a pris la direction générale adjointe d'Alouette, une radio locale. Reste à savoir non pas s'il plumera, mais comment il plumera les Françaises et les Français.

• Patrick Hetzel totalement opposé au mariage pour tous

Le député Patrick Hetzel, qui devient ministre de l'Enseignement supérieur a lui participé aux manifestations contre le mariage pour tous et a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG.

• Gil Avérous également contre la GPA

Gil Avérous, nouveau ministre des sports s'est positionné contre le mariage pour tous avant de changer d'avis.

Il est aussi contre la GPA et n'accepte la PMA que pour raisons médicales.

Enfin, en septembre 2021, Gil Avérous dénonce les agissements de l'État en matière de déplacements migratoires, indiquant ne pas avoir été prévenu suffisamment en avance d'arrivées de migrants afghans dans sa commune.

• Catherine Vautrin reste malgré tout

Catherine Vautrin nommée ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

En 2022, Catherine Vautrin a été pressentie par Emmanuel Macron pour le poste de Première ministre. Ses positions anti-LGBT avaient ressurgi et le président de la République lui avait préféré Elisabeth Borne.

L'ancienne députée UMP de la Marne avait finalement été nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en janvier 2024. Il reste à déterminer le sens qu'elle donne au mot "solidarité" tout en ayant des positions anti-LGBT

• Le nouveau ministre de la Justice, tranche dans le vif des aides aux plus modestes

La figure "divers gauche" du gouvernement, Didier Migaud, est le nouveau Garde des Sceaux.

Selon l’hebdomadaire Marianne, Didier Migaud "est devenu le gardien du temple de l'orthodoxie budgétaire en France".

Entre désindexation des prestations sociales, gel du point d'indice des fonctionnaires, réduction des aides au logement et baisse des dépenses des collectivités locales, le premier président de la Cour des comptes aura conduit à une "forte chute de l’investissement public local et des conséquences désastreuses pour des secteurs comme le bâtiment et les équipements publics "et fait "reposer sur les plus pauvres et les classes moyennes les efforts budgétaires demandés à la population, indique le média

• Geneviève Darrieussecq, désormais en charge de la Santé

Pour Geneviève Darrieussecq c'est la quatrième expérience dans un gouvernement après avoir occupé le poste de ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, celui de ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants (2020-2022) et celui de secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées Florence Parly, entre 2017 à 2020.

• Guillaume Kasbarian et sa loi "anti-squat"

Guillaume Kasbarian est lui nommé ministre de la fonction publique. Il s’est fait connaître par sa loi "anti-squat", qui avait déclenché les foudres de la gauche et des associations contre le mal logement.

Le texte, qui triple les sanctions encourues par les squatteurs - jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende - avait été adopté mi-juin par le Parlement, et lui avait valu une première exposition médiatique lorsque les associations dénonçaient une "criminalisation de tous les mal-logés".

Au sein de la majorité, Guillaume Kasbarian a aussi fait partie des députés qui ont plaidé pour rogner les avantages fiscaux des locations de courte durée du type "Airbnb".

• François-Noël Buffet, notre nouveau ministre "délégué" aux Outre-mer éloigné de tous les Drom

Parlons enfin de celui choisi pour être une nouvelle le "délégué" des Outre-mer, François-Noël Buffet. Sénateur et avocat, sa seule connaissance pour les Outre-mer fut une mission parlementaire en Nouvelle-Calédonie.

Un ministre "délégué" aux Outre-mer, un de plus, qui ne connait des Outre-mer que le nom semble-t-il.

• Laurence Garnier l'ultra conservatrice

Soutien de La Manif pour tous, Laurence Garnier, sénatrice Les Républicains (LR) de Loire-Atlantique, s'était opposée à la constitutionnalisation de l'IVG en 2024 et à l'interdiction des thérapies de conversion en 2021.

En février 2024, elle a voté contre l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie d'avorter: "nos concitoyens attendent du gouvernement qu'il s'occupe de redresser notre pays, plutôt que de problèmes qui n'existent pas", a-t-elle justifié.

• Maud Bregon, une porte-parole anti immigration

Maud Bregon, a qui est attribué le porte-parolat du gouvernement avait déclaré en 2023, "le président de la République a pleine conscience des doutes et de la colère". Il faut croire qu'elle est l'une des rares à croire en cette phrase. Le résultat des dernières législatives le prouve.

Celle qui fut députée Renaissance, avait pris une position tranchée sur la question de l'immigration en mai 2024. Elle avait affirmé qu'il existe "parfois un lien entre insécurité et immigration".

