François-Noël Buffet, un conservateur avec une faible connaissance des dossiers ultramarins

Encarté à droite depuis 35 ans, François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer, est un ancien soutien de François Fillon, fidèle de Wauquiez et de Retailleau, favorable à un rapprochement avec les macronistes. Mis à part ça, ce conservateur cumule une faible connaissance des dossiers ultra-marins, un tropisme pour les questions de sécurité et d’immigration et une absence de représentation des LR dans les Outre-Mer (Photo D.R/ Site de François-Noël Buffet)

François-Noël Buffet est le 5ème ministre de des Outre-Mer en deux ans. Autrement dit, il part avec un gros handicap. Sa biographie est plutôt classique : 61 ans, marié, 2 enfants, avocat de formation et professionnel de la politique depuis près de 35 ans. Toujours encarté à droite (RPR, puis UMP, enfin Les Républicains), il a d’abord été maire d’une petite commune de la banlieue du sud-ouest de Lyon, Oullins, de 1997 à 2017.

Puis sénateur du Rhône sans discontinuer depuis 2004, conseiller communautaire du Grand Lyon (ex-Métropole de Lyon) depuis 2015. Il est surtout connu pour son poste de président de la stratégique commission des Lois du Sénat depuis 2020. Il est logiquement plus habitué aux plateaux de Public Sénat qu’à ceux de BFM TV.

Sa spécialité ? "Les textes relatifs à l’asile, l’immigration et la nationalité" peut-on lire dans sa biographie sur son site officiel.

François-Noël Buffet a fait partie de la commission d’enquête dite "Benalla". Il a piloté les travaux d’investigation du Sénat sur les violences autour du Stade France, lors de la finale de la Champion’s League entre Liverpool et le Real de Madrid, le 28 mai 2022, qui avait étrillé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Il est également l’un des auteurs du rapport d’enquête sur les émeutes de juillet 2023, où il s’est fait remarquer par sa proposition de permettre le blocage de l’accès aux réseaux sociaux (ou à certaines de leurs fonctionnalités) en cas de situation d’urgence.

Lire aussi - Le président de la commission des Lois du Sénat François-Noël Buffet nommé ministre chargé des Outre-mer

- Inquiétant -

Son profil de conservateur est confirmé par ses positions sur les questions de société.

François-Noël Buffet a non seulement voté contre le texte dit du "mariage pour tous" en 2013, mais il a manifesté contre. En 2021, le sénateur a voté contre l’extension de la PMA (procréation médicalement assistée).

Et cette année il s’est abstenu au sénat sur la constitutionnalisation de l’IVG (interruption volontaire de grossesse) avant de finalement voter pour au Congrès.

Encore récemment, il a soutenu, comme l’ensemble de son groupe, la proposition de loi de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio visant à interdire les traitements hormonaux aux mineurs transgenres.

Encore plus inquiétant : François-Noël Buffet n’est pas un fin connaisseur des territoires ultra-marins et de leurs problématiques.

Certes, en 2022, il participe à la mission d’information du Sénat sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

L’année précédente, il avait également participé à rédaction d’un rapport d’information sur les problèmes sécuritaires à Mayotte. Pas sûr que le prisme "sécurité" soit le meilleur pour appréhender les défis des différents départements et territoires d’outre-mer, même si les Antilles et la Nouvelle Calédonie font la une des journaux en ce moment en raison du contexte quasi-insurrectionnel.

Le ministre ne pourra pas vraiment non plus s’appuyer sur un réseau de parlementaires LR dans les Outre-mer : Les Républicains ne comptent aucun député depuis les dernières élections législatives et seulement 4 sénateurs, dont la Réunionnaise Viviane Malet.

En fait, sa seule "qualité" est d’avoir été un parlementaire favorable au rapprochement entre la droite et les macronistes.

Il avait d’ailleurs accepté en 2020 de s’allier avec son adversaire et soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, Gérard Collomp, pour tenter d’empêcher que la métropole de Lyon tombe aux mains des écologistes. En vain…

xl/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com