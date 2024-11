Patrice Latron, nouveau préfet de La Réunion, prendra ses fonctions ce lundi

Patrice Latron, nouveau préfet de La Réunion, nommé en Conseil des ministres le jeudi 31 octobre 2024, prendra ses fonctions ce lundi 18 novembre 2024 à Saint-Denis. Le matin, à 10 heures, il procèdera à un dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d'une rencontre avec la presse. Il succède à Jérôme Filippini, qui a pris ses nouvelles fonctions en Corse (Photo : AFP)

Il a précedemment occupé les postes de directeur de cabinet du préfet de l’Oise en 1998, sous-préfet de Saint-Martin-Saint-Barthélemy en 2000, secrétaire général de la préfecture de la Martinique en 2005, Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en 2008, préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011 et préfet de l’Yonne en 2017.



Patrice Latron a également été le directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, en 2020.



Il est titulaire d’un DEUG d’anglais et diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

