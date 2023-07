Presque un mois d'éruption au Piton de la Fournaise

28ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise ce samedi 29 juillet 2023. Certes le front de coulée n'a pas évolué depuis le 5 juillet, l'activité est en baisse mais l'inflation de l'édifice est toujours en cours. Et les admirateurs vont pouvoir profiter du week-end pour aller observer le spectacle sur la route des laves ( photo : sly/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) reste très faible par rapport au début d’éruption et montre toujours des fluctuations" indiquent les volcanologues.

Mais jeudi soir, une phase de gaz à piston a été enregistrée, entraînant un regain d’activité au niveau du champ de lave.

Cependant, avec la faible activité de surface, la morphologie du cône volcanique actif – situé au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude – n’évolue guère, même si son sommet à tendance à se refermer.

Vendredi matin lors d’une mission de terrain d’une équipe de l’observatoire réalisée avec le concours de la SAG et du PGHM, aucune résurgence de coulée depuis les tunnels de lave n’était visible à proximité du cône éruptif.

▶️Communiqué de l'OVPF-IPGP - 28/07/2023 - 12h00

L'activité se poursuit au #PitondelaFournaise, avec:

????un cône éruptif qui se referme

????des coulées actives jusqu'à 1000m d'altitude

????et une inflation de l'édifice qui continue

Le communiqué complet ici ????https://t.co/ix9ARdkPL7 pic.twitter.com/lh5rlUjwnL — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 28, 2023

Les points de résurgence – et donc les coulées visibles - se situent actuellement à plus basse altitude à des distances comprises entre 1200 et 2000 m du cône éruptif, soit jusqu’à une altitude minimale de 1000-1100 m.

Vous l'aurez compris, les projections de lave sont rares et l’écoulement de la lave s'effectue principalement en tunnel même si il est toujours possible de voir l'éruption du côté de Sainte-Rose.

- L'inflation continue -

Même si le trémor reste faible, une faible inflation de la zone sommitale est toujours enregistrée, indiquant une repressurisation du système d’alimentation du volcan avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier, de quoi peut-être donner un nouveau souffle à l'éruption.

L'oservatoire a pu hier procéder à un échantillonnage de produits éruptifs émis au niveau du cône actif. L’analyse des échantillons récoltés permettra de connaître la nature des laves qui sortent actuellement au niveau de l’évent éruptif et de les comparer aux laves échantillonnées en début d’éruption, pour déterminer si un magma de nature plus profonde est actuellement en train de sortir.

▶️ Prises de vue de l'éruption du #PitondelaFournaise ce matin (28/07/2023 9h36) ????.

Une activité faible au niveau du cône éruptif avec un écoulement de la lave majoritairement par tunnel de lave, et des résurgences de lave visibles au niveau des Grandes Pentes.

©️OVPF-IPGP pic.twitter.com/CmvMOj0ct7 — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 28, 2023

Cependant, l'activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible. Vendredi, sur les dernières 24h, aucun séisme volcano-tectonique superficiel n’a été enregistré.

Cette faible activité sismique entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère mais ne permet pas pour autant de l’exclure comme le montrent la poursuite de l’inflation sommitale et les fluctuations dans l’amplitude du trémor qui sont régulièrement observées.

- Prudence en allant observer l'éruption -

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

La RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

