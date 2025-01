Saint-Denis : une prière collective au vélodrome pour faire tomber la pluie

En réponse à la sécheresse qui frappe l’île, une prière musulmane exceptionnelle, la Salât Al Istisqâ, sera organisée ce samedi 18 janvier 2025 au vélodrome de Saint-Denis. Une première à La Réunion, initiée par l'imam Mouhammad Bana de Saint-Pierre. Tous les croyants, quelle que soit leur religion, sont invités à participer et à s'unir pour solliciter les faveurs divines. (Photo : www.imazpress.com)

Face à la sécheresse exceptionnelle que connaît actuellement l'île, des membres de la communauté musulmane organisent la Salât Al Istisqâ, une prière spécifique effectuée lors des périodes de sécheresse pour implorer Dieu de faire tomber l'eau.

Pratiquée par le Prophète Mouhammad et d’autres prophètes avant lui, elle s’inscrit dans une tradition spirituelle millénaire. Cette prière, non obligatoire, se caractérise par son humilité et son recueillement.

- Des pratiques singulières -

Contrairement aux grandes prières festives comme celles de l’Aïd, les participants sont invités à s’habiller sobrement, à demander pardon pour leurs fautes et à se repentir.

"Il est recommandé de jeûner trois jours avant et d’accomplir des actes de charité. Le quatrième jour, la communauté se rassemble en plein air pour effectuer la prière", explique l’Imam Mouhammad Bana, figure religieuse à Saint-Pierre et président de l'Association Maison de la Vie Baytoul Hayaate.

La Salât Al Istisqâ se distingue également par certains gestes spécifiques. Par exemple, après le sermon, il est coutume de retourner ses vêtements ou d’effectuer l’invocation à Dieu en dirigeant les paumes des mains vers le sol, une posture symbolisant l’humilité face au Créateur.

- Une première à La Réunion -

La prière de ce samedi aura une portée particulière, car elle sera célébrée pour la première fois en extérieur, au vélodrome de Saint-Denis. "En 2020, une prière similaire avait été organisée, mais elle s’était tenue dans les lieux de culte", précise l’Imam Bana.

Malgré les pluies des dernières heures, les précipitations restent insuffisantes pour combler le déficit hydrique. "La sécheresse sévit toujours. C’est pourquoi il est essentiel de maintenir cette prière, même s'il pleut", ajoute l’Imam.

- Une prière ouverte à tous -

Bien que la Salât Al Istisqâ soit une pratique musulmane, l’événement est ouvert à tous les Réunionnais, quelles que soient leurs confessions.

La prière débutera à 6h05, et les fidèles sont invités à venir nombreux pour participer à cet événement de foi et de solidarité.

