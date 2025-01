80% de précipitations en moins en décembre : à La Réunion, la saison des pluies se fait attendre

À La Réunion, le temps est sec, beaucoup trop sec. Les gouttes de pluie se comptent sur les doigts de la main. Et pour cause, en décembre, le déficit pluviométrique est de près de 80% en moyenne sur l'île. Classant le dernier mois de l'année au 3ème rang des mois les plus secs depuis 53 ans. Une sécheresse qui se prolonge en ce mois de janvier. Autant dire que la saison des pluies se fait attendre... (Photo : www.imazpress.com)

La sécheresse qui touche la Réunion actuellement résulte d’un déficit de précipitations qui dure depuis déjà plusieurs mois.

- L'ensemble des mois de l'année 2024 déficitaires en pluie -

Si Belal et Candice en janvier dernier ont apporté une recharge abondante, "la saison des pluies 2023-2024 s’est cependant achevée sur une note plus sèche, avec des mois de février, mars et avril 2024 déficitaires", indique Météo France.

Puis "la saison sèche de mai à novembre 2024 a été déficitaire d’environ moins 20 % par rapport aux cumuls normalement attendus à cette période", ajoute les météorologues.

De très longues périodes sèches relevées au cours de ces mois d’hiver austral, "ponctuées de quelques épisodes pluvieux globalement insuffisants et trop localisés", note Météo France. Par exemple, les déficits ont été importants sur le nord, Salazie, l’est et les hauts du nord-est, alors que ce sont des secteurs habituellement plutôt humides…

- Décembre 2024, au 3ème rang des mois les plus secs depuis 53 ans -

Le mois de décembre 2024 a été particulièrement sec, au 3ème rang des mois de décembre les plus secs depuis 53 ans de mesures, avec un déficit global de près de moins de 80 % par rapport aux normales de saison.

De nombreuses stations ont enregistré des records de déficits. Par exemple à Salazie il a été relevé à peine 16 mm mensuels, contre une normale mensuelle à 281 mm.

À Ilet-à-Cordes dans le cirque de Cilaos, Météo France a relevé 4 mm contre 107 mm habituellement. À Saint-Denis au Chaudron, 8 mm contre 150 mm normalement pour un mois de décembre.

Dans le secteur de Takamaka, 85 mm contre 611 mm habituellement et enfin à Pont Mathurin, il n’est pas tombé une goutte de tout le mois de décembre.

- Un début d'année 2025 qui sera aussi sec -

Ce début de l'année 2025 ne s'annonce guère plus arrosé. Météo France indique qu'"avec les maigres précipitations de ce début d’année, La Réunion n’a même pas encore collecté 10 % de la normale d’un mois de janvier.

Une maigre pluie qui n'est et ne sera pas suffisante pour réalimenter les ressources en eau de La Réunion.

Dans l'île, "les observations passées montrent des évolutions peu significatives de la moyenne annuelle de précipitations sur les dernières décennies à La Réunion, sauf ponctuellement dans le sud-ouest où on a enregistré une baisse de -35 % en 60 ans de mesures", note Météo France.

Les "projections pour la fin de siècle permettent de dégager une tendance à la baisse globale de l’ordre de -5 à -10 % sur l’année".

De plus, il est prévu que le cycle de l’eau devienne plus irrégulier. "C’est-à-dire que des périodes très sèches pourront succéder à des épisodes très pluvieux, avec des extrêmes plus marqués. Ce type de schéma serait défavorable à la recharge régulière des réservoirs d’eau souterrains et de surface, et mettrait en tension l’usage de ces eaux pour les activités humaines et l’équilibre des écosystèmes."

En particulier, "on prévoit pour l’avenir des saisons sèches qui durent plus longtemps, de façon semblable à ce qui se produit cette année", alertent les météorologues.

