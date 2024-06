Horreur, malheur, sacrilège : le chef Philippe Etchebest commet un crime de lèse-majesté et revisite le rougail saucisse

A La Réunion il y a des concepts et des traditions sacralisés. Il semble que le rougail saucisses a atteint ce degré suprême du sacré. Qu'un particulier ou un chef étoilé, un camion-bar ou un restaurant gastronomique situés hors les frontières maritimes de l'ile ait l'audace de cuisiner ou revisiter ce plat et c'est un déferlement d'indignation, d'injures, d'invectives sur les réseaux sociaux. Dernier chef à faire l'expérience, Philippe Etchebest qui a commis le crime majeur de lèse-majesté en remplaçant les saucisses fumées péi par des saucisses de Morteau ! Horreur, malheur, sacrilège impardonnable. L'union sacrée autour de sa majesté absolue la saucisse se fait et inonde les réseaux sociaux bien plus que la défense de toutes les autres causes majeures et grands défis posés à La Réunion. Cette levée de boucliers se produit tellement souvent lorsque la soldate saucisse semble menacée qu'il faudrait suggérer aux partis politiques et aux syndicats de terminer tous leurs discours par un tonitruant : "arèt touch nout rougay sosis", cela contribuera peut-être à mobiliser autour d'autres grandes (et pertinentes) causes. Qu'en pensez-vous ? (Photo photo imazpress )

Dans une vidéo partagé sur ses réseaux sociaux, le chef Philippe Etchebest a donc décidé de s’attaquer à ce monument de la culture locale.

Le chef a toutefois reconnu faire “une petite entorse au règlement”…en utlisant pas les saucisses péi mais des saucisses de Morteau.

Il précise “Je sais qu’à La Réunion ce n’est pas la même saucisse, mais bon, vous ne m’en voudrez pas”… Perdu, les cirtiques déferlent les réseaux

- Des revisites en veux-tu, en voilà -

Auparavant, le chef Cyril Lignac avait lui aussi voulu s'attaquer à ce patrimoine local. En allant même encore plus loin que le chef Etchebest.

Cyril Lignac avait proposé sa recette dans son émission "Tous en cuisine". À la place des saucisses (qui devraient être fumées, ce qu'il a oublié de préciser), le cuisinier a proposé à ses téléspectateurs de les échanger contre...des crevettes. Là, l'indignation était à son comble !

Un autre chef avait lui revisité notre rougail avec des saucisses de Toulouse.

Quelques années avant, c'était une célèbre enseigne de surgelé qui proposait parmi ses produits la recette version froid.

Avant eux, d'autres industriels s'étaient déjà lancés le défi de proposer ce plat sous d'autres formes tels que des plats préparés ou en conserve. Cela avait alors générer bons nombres de polémique puisque les ingrédients qui figuraient dans la composition de la recette ne sont pas à l'image de la recette traditionnelle.

Pour exemple, une marque commerciale bretonne avait alors proposé un rougail saucisses... mélangé avec des haricots rouges et blancs.

En 2019, Sabine Dijoux, cuisinière de renom et auteure du livre "la cuisine de Sabine", a souhaité porter ce combat en demandant l'obtention d'un label européen de type Indication Géographique Protégée (IGP) ou Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). Cela, afin de protéger le savoir-faire du terroir réunionnais.

- Voilà (l'une) des "vraies" recettes -

À ceux qui voudraient encore s'en prendre au rougail saucisse, voici l'une des "vraies" recettes :

- 1 kg de saucisses

- 400g d'oignons émincés

- 400g de tomates concassées

- Sel, 2 gros piments

Faire bouillir les saucisses et jeter l'eau. Les découper en morceaux de 3 cm. Dans une marmite, faire chauffer l'huile et les frire. Baisser le feu, roussir les oignons, ajouter les tomates. Laisser cuire jusqu'à réduction. Rectifier l’assaisonnement.

Au moment de servir, ajouter les gros piments épépinés et coupés en 4 dans le sens de la longueur, ainsi que de la coriandre fraîche ciselée.

La quantité de tomate et d’oignon est à mettre selon les goûts de chacun, comme pour les aromates.

En attendant la prochaine union sacrée autour de la sauscisse, nous n'aurons qu'un mot à dire : laissons vivre le rougay sosis.. sous toutes ses formes !

