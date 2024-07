Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho se qualifie avec les Bleus pour la finale des JO

Ce samedi 27 juillet 2024, les Bleus du rugby à VII étaient opposés à l'Afrique du Sud. Après avoir remporté la victoire à un essai, ils filent en finale. Score final: 19-5. C'est d'ailleurs le Réunionnais Jordan Sepho qui a marqué l'essai de la victoire. Désormais, direction la finale. La surprise australienne ou l'ultra-favori fidjien ? Les Bleus affronteront les Fidji en finale, vainqueurs de l'Australie..

Après une première mi-temps stérile (0-0), lors de laquelle les défenses ont pris le dessus, la France, poussée par son public, a fait la différence.

Encore menés à trois minutes du terme, les Français sont allés puiser au bout de leurs ressources pour valider leur qualification en finale.

#Paris2024 | ???? ON EST EN FINALE ! ????



???????? 3e essai pour les Bleus qui valident leur billet pour la finale ... les émotions, tout simplement ! ???? pic.twitter.com/D3ahw4flqD — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Médaille donc assurée pour les Français, malmenés en début de 2ème période mais qui se sont relancés grâce à un banc décisif et surtout grâce au plongeon de Jordan Sepho.

Pour le plaisir : Jordan Sepho, un dernier essai pour envoyer la France EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES ????????❤️#Paris2024, ça se passe sur Eurosport et Max pic.twitter.com/A8EiKEreXj — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 27, 2024

Antoine Dupont, Au micro de France 2, le capitaine Antoine Dupont a déclaré : "on préfère une couleur (de médaille) à l'autre, mais c'est très positif. On a fait une entame poussive, mais on sent que le groupe monte en puissance et ne se délite pas malgré l'enjeu. Il fait garder cette confiance mutuelle qui nous mènera au bout".

- Une finale de rêve pour les Bleus contre les Fidji -

La statistique a de quoi faire frémir: depuis que le VII a été intégré au programme des JO en 2016 à Rio, Fidji n'y a pas encore perdu un seul match.

Les magiciens du Pacifique avaient un peu perdu de leur superbe depuis leur sacre de Tokyo en 2021, mais le limogeage au printemps de leur sélectionneur anglais Ben Gollings a tout changé.

Son successeur, Osea Kolinisau, champion olympique 2016, a rappelé l'emblématique Jerry Tuwai et redonné de l'allant aux maîtres incontestés de la discipline, tombeurs autoritaires de l'Australie (31-7) en demi-finale samedi.

Les Français ont pu eux-mêmes s'en rendre compte puisqu'ils s'étaient inclinés face aux "Flying Fidjians" (19-12) jeudi lors de la phase de poules.

Cette défaite les avait paradoxalement rassurés après une entrée en matière délicate dans la compétition la veille, avec un nul contre les Etats-Unis (12-12) et une victoire poussive sur le modeste Uruguay (19-12).

www.imazpress.com avec AFP/redac@ipreunion.com