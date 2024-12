Saint-André : plus de 1.200 seniors réunis pour un repas festif au parc du Colosse

Ce jeudi 12 décembre 2024, la commune de Saint-André a accueilli plus de 1.200 seniors lors du traditionnel repas organisé par le CCAS. Un événement marquant, devenu incontournable pour les aînés de la ville, grâce à une organisation impliquant les associations locales et les institutions municipales. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le parc du Colosse à Saint-André a vibré au rythme de la convivialité et du partage, ce jeudi 12 décembre, lors du repas des seniors organisé par le Centre communal d’action sociale (CCAS).

Un rendez-vous annuel attendu par les aînés, qui s’est déroulé en présence du maire Joé Bédier, de l’équipe municipale et des associations locales. Luciano Regel, coordinateur du pôle animation senior du CCAS, souligne l’ampleur croissante de cet événement.

"Cela fait 3 ans que nous avons repris cet événement, il y avait eu une grosse coupure après la Covid. Depuis qu’on a repris, nous sommes passés de 500 seniors à 900, et maintenant 1 200", souligne Luciano Regel.

La mobilisation des associations locales joue un rôle clé dans cette réussite. "Nous travaillons avec d’autres réseaux, notamment pour les seniors isolés. Ces associations contribuent à mobiliser les personnes pour leur permettre de participer à ces événements", explique-t-il.

- Une diversité de structures pour les aînés -

Outre cet événement festif, la commune met en place plusieurs dispositifs pour améliorer le quotidien des seniors.

Elle dispose d’Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de Maisons d’accueil familial (MAF) où des familles accueillent trois personnes âgées ou handicapées dans un logement adapté, et de résidences autonomie, deux nouvelles ayant vu le jour cette année.

Ces infrastructures, combinées à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), visent à soutenir les seniors dans leur vie quotidienne et à domicile. L’objectif du repas des séniors, selon Luciano Regel, est aussi de "permettre à ces personnes de s’inscrire dans le réseau et les actions de la ville".

- Une journée festive et animée -

La journée a débuté à 11h00 avec un accueil chaleureux des participants, suivi de l’installation à table et des discours officiels. À midi, un repas complet a été servi dans une ambiance conviviale. Cet après-midi, le bal des seniors a rassemblé de nombreux participants sur la piste de danse.

"De plus en plus, ils demandent à être dans le mouvement", précise Luciano Regel. Deux artistes locaux, Radia Sega et Segaël, clôturent l’événement. Pour la commune de Saint-André, cet événement montre "l'engagement réel envers les aînés".

