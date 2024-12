Saint-André : un village de Noël au parc du Colosse

Dans le cadre de ses missions de prévention des violences intrafamiliales, l’association EPA "Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi" organise un événement unique sous le signe de la magie des fêtes : Gayar Noël. L'événement a lieu au parc du Colosse à Saint-André, le mercredi 18 décembre 2024, de 9h à 19h. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

La journée mettra en avant la parentalité et les liens familiaux, avec des ateliers gratuits parents-enfants pour favoriser le rapprochement et l’échange dans un cadre ludique et bienveillant.

Les ateliers proposés :

- Cuisine : Moments gourmands et créatifs avec le chef Kevin Minatchy

- Sophrologie : Détente et bien-être pour petits et grands.

- Art-thérapie : Libérer ses émotions par la créativité.

- Voyages sonores : Plongée dans un univers musical apaisant.

- Yoga du rire : Partager des éclats de rire en famille.

- Un programme festif et artistique exceptionnel -

Le Parc du Colosse se transformera en un véritable village de Noël, avec :

- Plus de 50 stands associatifs et partenaires, dédiés à la parentalité, à l’éducation, et à l’accès aux droits.

- Un plateau artistique animé par :

- Zeness Conscient (groupe intergénérationnel),

- Dominique Barret,

- Olivier Brique,

- Emmanuelle Ivara,

- Tessa, et bien d’autres surprises.

- L’arrivée du Père Noël, pour émerveiller petits et grands.

Des centaines de familles attendues , des cadeaux gratuits pour tous les enfants .

Cet événement accueillera également la CAF et le Département de La Réunion, qui seront présents pour informer sur l’accès aux droits et répondre aux besoins des familles.