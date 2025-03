Saint-Pierre : inondé, le collège de Terre Sainte évacué

Ce mardi 18 mars 2025, le collège de Terre Sainte à Saint-Pierre a été évacué en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le sud et le sud-est de La Réunion. L'établissement subit actuellement des inondations. Les élèves sont en sécurité et les parents sont invités à venir les récupérer (Photo : www.imazpress.com)

"En raison d’un début d’inondation causée par les fortes pluies, le collège de Terre Sainte à Saint-Pierre est en cours d’évacuation", informe le rectorat.

- Toute l'île en vigilance fortes pluies et orages, le sud et sud-est en orange -

Le sud et sud-est de l'île sont en vigilance orange fortes pluies et orages en cours jusqu'au mercredi 19 mars 2025 à 07 heures locales au moins.

Le reste de l'île est en vigilance jaune jusqu'au mercredi 19 mars 2025 à 07 heures locales au moins.

De fortes averses persistent sur le Sud-Est notamment sur les contreforts sud et est du volcan et plus largement au sud d'une ligne Saint-Leu / Cilaos / Sainte-Rose en prenant parfois un caractère orageux.

