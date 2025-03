Les fortes pluies persistent dans le sud, l'épisode de forte houle diminue progressivement

Le mauvais temps va persister dans le sud ce mardi 18 mars 2025. La vigilance orange fortes pluies et orages restent effective au moins jusqu'à 16 heures dans le sud et le sud-est, tandis que l'ouest et l'est restent en vigilance jaune. L'épisode de forte houle va progressivement diminuer, avec une levée de la vigilance orange prévue à 10 heures (Photo sly/www.imazpress.com)

L'épisode pluvieux s'annonce copieux et durable, avec même une menace orageuse persistante" dans la ligne Saint-Leu / Cilaos / Sainte-Rose, prévoit Météo France.

Ce lundi, 116 mm de précipitations ont été relevés à la Crête, 100 mm au Tremblet, et 93 mm à Saint-Joseph. "Quelques impacts de foudre ont été détectés sur le massif du volcan et vers la Pointe de la Table", précise Météo France. "Les cumuls de pluies pourraient localement dépasser les 400mm en 24h sur les contreforts du Volcan."





L'état de mer "poursuit son amélioration dans l'Ouest et le Sud et finit par passer sous les seuils de vigilance en fin de matinée".

