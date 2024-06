Sakifo : le festival continue de battre son plein à la Ravine Blanche

Les 20 ans du Sakifo ont continué ce samedi 8 juin 2024 sur le site de la Ravine Blanche. A l'affiche ce samedi : Fakear, Jain, Lindigo, Danyel Waro, Aurus, Maya Kamaty, Tine Poppy, Karl Angus, PLL...Les concerts se sont enchaînés de 17h30 à 2h du matin, sur les six scènes du festival (Photo www.imazpress.com)

Pour marquer cette étape mémorable, le Sakifo promet "une célébration de la diversité, avec pas moins de 60 artistes locaux et internationaux de renom ainsi que des talents émergents, allant des légendaires comme IAM à des artistes incontournables tels que Hamza, Jain, Danyèl Waro, Grand Corps Malade, Protoje et d’autres encore".

Une expérience musicale "éclectique et novatrice, alliée à des temps forts qui seront dévoilés au fil des semaines à venir; promettant une immersion plus profonde que jamais dans les rythmes et les cultures qui font vibrer notre île" se réjouit le Sakifo.

A l'affiche ce dimanche : Grand Corps Malade, IAM, BigaRanx, Baster, Simangavol, DJ Sebb, D-Lisha...

