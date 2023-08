Sénatoriales 2023 : Audrey Bélim à la tête d'une liste d'union de la gauche

Ce dimanche 27 août 2023, la fédération réunionnaise du Parti Socialiste (PS) de La Réunion s'est réunie au restaurant La Rivière à Sainte-Suzanne. L'objectif de ce rassemblement, l'officialisation du candidat du parti pour les sénatoriales. Il s'agit de Audrey Bélim. C'est elle qui conduira la tête de liste d'union lors de l'élection du 24 septembre 2023 (Photos : sly.www.imazpress.com)

Sont présents ce dimanche matin, Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis (PS), Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, Jacques Técher, maire de Cilaos, Olivier Hoarau, maire du Port, Bernard Padé d'Europe Écologie les Verts (EELV) et Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne (PCR).

Une liste d’Union qui voit différents partis (Banian, Ansanm, EELV, PCR) rejoindre la formation politique du Parti socialiste.

Sur la liste présentée par la liste d'union :

- Audrey Bélim (PS), 36 ans et Dionysienne. Au PS depuis 2012, elle entre au conseil municipal de Saint-Denis en 2014 et devient secrétaire déléguée à la jeunesse. En 2020, elle est élue à la Cinor comme déléguée au développement de l'économie numérique. En 2021, elle est élue au Département sur le canton 12.

- Jean-Louis Vital (Banian), 54 ans, est enseignant au collège de Bassin-Bleu (Saint-Anne). Engagé en politique depuis 2014, il a rejoint par la suite Patrice Selly et son équipe. Il est adjoint délégué à l'urbanisme et au logement et également conseiller communautaire à la Cirest depuis juillet 2023.

- Annie Hoarau vient de Cilaos. Gérante d'un restaurant, elle est deuxième adjointe à la mairie depuis 2020. Ses délégations sont la restauration scolaire, le patrimoine et la promotion des femmes.

- Armand Mouniata (Ansanm), est depuis 2014 élu au Port en tant qu'adjoint au maire et conseiller communautaire au TCO. Il mène également une carrière d'entrepreneur et d'agriculteur.

- Geneviève Payet (EELV). Originaire du sud est engagée depuis des années, psychologue clinicienne, elle a été élue secrétaire générale d'EELV en janvier 2023.

- Marcel Pony (PCR). 72 ans, exploitant agricole, est élu à la commission mixte d'usine, militant à l'association pour la promotion agricole. Depuis 2008, il est élu à la mairie de Sainte-Suzanne, adjoint à l'aménagement et vice-président de la Cinor.

La tête de liste, Audrey Bélim, est soutenue par Philippe Naillet, député. "J’apporte tout mon soutien à Audrey Belim pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Conseillère municipale déléguée au secteur de Bois de Nèfles, conseillère départementale et membre de la Commission des Solidarités et de la Cohésion sociale au Département, 12ème vice-présidente à la Cinor, elle a également créé la Société publique locale Oser pour l’Éducation (SPL Opé)."

"L’expérience qu’elle a acquise à travers ses mandats locaux lui sera utile pour défendre nos collectivités locales et nos élus qui ont besoin plus que jamais d’être soutenus", a-t-il ajouté.

À savoir qu'à La Réunion, quatre sièges sont à pourvoir sur les 170 sièges que compte le Sénat. Les sénateurs élus entreront en fonction le 2 octobre prochain.

La déclaration des candidatures est attendue du 4 au 8 septembre en préfecture.

