SPL Estival : l'avenir de l'entreprise se joue devant le tribunal de commerce

Ce mercredi 28 août 2024, la SPL Estival est de retour devant le tribunal de commerce pour connaître son sort. Entre phase de sauvegarde prolongée de six mois ou liquidation, l'entreprise joue son avenir ainsi que celui de ses 122 employés. La situation de l'entreprise en déficit de 5 millions d'euros ne semble pas s'améliorer, surtout depuis que son contrat de délégation de service public a été résilié. Bien qu'une aide de 800.000 euros ait été versée, les employés redoutent le licenciement. (Photo Photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, le président de la SPL Estival, Patrice Selly, avait résilié la délégation de service public de la SPL Estival, seule condition permettant le versement d'une aide forfaitaire de 800.000 euros. Un moyen de combler temporairement le trou de la trésorerie.

"Les salariés de la SPL Estival se trouvent aujourd'hui menacés de perdre leur emploi en raison des graves dérives financières qui ont affecté l'entreprise, dont ils ne sont pas responsables. Ces difficultés sont le résultat de décisions et de comportements répréhensibles de certains dirigeants et acteurs politiques", explique Éric Talassia, représentant syndical de l'UR 974.

"Les 122 salariés attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés." Mais selon lui, "il est impensable qu'ils se retrouvent sur le carreau."

Pour FO, "le compte n’y est pas pour la SPL Estival".

- 800.000 euros d’aides pour combler la trésorerie de la SPL Estival -

Le président Patrice Selly a expliqué lors du Conseil communautaire qu'il devait résilier l'actuelle délégation de service public de la SPL Estival, seule condition permettant le versement d'une aide forfaitaire de 800.000 euros.

Un nouveau contrat sera passé avec la SPL, lequel prévoit en outre d'abonder le capital de 300.000 euros par an pendant 10 ans pour éponger la dette.

De nouvelles négociations vont désormais débuter avec la SPL mais le président de la Cirest l'assure, il y aura des modifications à la marge mais le périmètre d’exploitation restera le même, l'objectif étant ’de maintenir la société et les emplois.

- Une plainte déposée contre X par Joé Bédier -

Cette résiliation intervient "dans un contexte où la situation financière est alarmante", a réagi ce soir par voie de communiqué le maire de Saint-André, Joe Bédier. Ce dernier évoque 5 millions de dettes cumulées.

"J’ai toujours dénoncé les manœuvres et les choix arbitraires réalisés par l’exécutif de la Cirest concernant la compétence transport. La transformation de la SEM en SPL sans motifs viables, la nomination d’un PDG sans les compétences requises, la gestion calamiteuse d’une société si importante pour nos habitants."

"Cette résiliation intervient dans un contexte où la situation financière de la SPL est de plus en plus alarmante et on nous indique officieusement plus de 5 millions d’euros de déficit cumulé", ajoute le maire de Saint-André.

"Les donneurs d’ordre doivent donc être mis devant leurs responsabilités car ce n’est pas aux employés de cette société de payer les décisions hasardeuses de l’exécutif intercommunal."

La chambre régionale des comptes (CRC) devrait rendre prochainement son rapport final et la gravité de la situation devrait être clairement explicitée. Pour ma part, j’ai réalisé un dépôt de plainte contre X et je n’hésiterai pas à engager des procédures supplémentaires car c’est de l’argent public dont il est question et du service public des transports qui est vital pour nos concitoyens de la microrégion Est."

