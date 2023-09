Un homme décède dans un crash d'ULM à Cambaie

Un crash d'ULM (ultra léger motorisé) de type pendulaire est survenu ce vendredi 15 septembre 2023 dans le secteur de Cambaie, à Saint-Paul. Le pilote est décédé dans l'accident a confirmé la préfecture en milieu de soirée. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues (Photo rb/www.imazpress.com)

C'est à 18h35 que les secours ont reçu l'alerte. L'ULM s'est écrasé à Cambaie peu avant. Selon nos informations, le pilote était âgé d’une cinquantaine d’années. Il avait son brevet de pilote depuis plusieurs années.

Pour une raison indéterminée, il a heurté le toit d’un hangar de réparation mécanique. Le choc a provoqué un incendie rendant impossible le sauvetage du pilote qui était seul à bord. Il n’y a pas eu de blessés dans hangar

"J’étais en train d’effectuer une marche dans la savane en regardant le ciel machinalement, c’est à ce moment-là que j’ai vu l’ULM qui semblait perdre de la vitesse" nous racontait ce vendredi soir Sullivan, un témoin direct du crash encore sous le coup de l’émotion.

"Les choses sont allées ensuite très vite, l’appareil a tout de suite piqué vers le sol. On l’a perdu de vue une fraction de seconde avant d’entendre une explosion et de voir une grosse colonne de fumée et des flammes", expliquait-il.

- Des drames récurrents -

C'est le deuxième drame du genre à La Réunion cette année. Un hélicoptère - ULM biplace de classe 6 s'est crashé dans les hauts de Sans Souci (Saint-Paul) le 5 août dernier. Le pilote est décédé.

Le 6 août 2022 à Cambaie, un autre accident était survenu. Un ULM s'était écrasé blessant grièvement un jeune pilote de 18 ans et causant la mort du pilote instructeur, âgé de 71 ans.

En 2021, le dimanche 10 octobre, un ULM avait percuté une falaise au Maïdo. Deux personnes étaient décédées.

Le 16 octobre 2019, un avion de tourisme de type CESSNA s'etait crashé dans le secteur du volcan. Quatre personnes se trouvaient à bord de l'aéronef. Deux d'entre elles, deux femmes d'une cinquantaine d'années, ont été tuées.

