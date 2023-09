Un ULM s'écrase à Cambaie, le pilote serait décédé

Un ULM pendulaire s'est écrasé dans la zone de Cambaie, à Saint-Paul, ce vendredi 15 septembre 2023 aux alentours de 18h30. Le pilote serait décédé. De la fumée est visible autour de la zone du crash depuis plusieurs secteurs aux alentours. Les secours et les forces de l'ordre sont sur place (Photo RB/www.imazpress.com)

"J’étais en train d’effectuer une marche dans la savane en regardant le ciel machinalement, c’est à ce moment-là que j’ai vu l’ULM qui semblait perdre de la vitesse" nous raconte Sullivan, un témoin direct du crash encore sous le coup de l’émotion.

"Les choses sont allées ensuite très vite, l’appareil a tout de suite piqué vers le sol. On l’a perdu de vue une fraction de seconde avant d’entendre une explosion et de voir une grosse colonne de fumée et des flammes", explique-t-il.

Les fumées de l'accident sont visibles dans les secteurs aux alentours, regardez :

D'après Réunion la 1ère, cet ULM est venu frapper un hangar. "Le bâtiment a pris feu, d'où l'épaisse fumée qu'on pouvait observer en cette fin de journée depuis les hauts du nord-ouest" expliquent nos confrères.

