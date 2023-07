Une lionnne devenue sanglier, cycliste flashé au Tour de France, pizza fatale pour le tueur en série

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet le voici : Ce jeudi 20 juillet, la ville de Berlin était en alerte maximale après la présence signalée d'une lionne en liberté dans les environs. Toutefois, le fauve recherché serait peut-être - et selon autorités et experts... un sanglier. Alors que le peloton du Tour de France filait à toute allure vers l’arrivée à Paris, Julian Alaphilippe a été… flashé par un radar de circulation. À New York, le suspect d’une des plus importantes enquêtes de ces dix dernières années, a été confondu par de l’ADN récupérée… sur des croûtes de pizza.

- Allemagne : la lionne recherchée serait... un sanglier -

Lors d’une conférence de presse dans la petite localité proche de Berlin où a été vu l’animal, le maire Michael Grubert avait dit "partir du principe que la vidéo était authentique", rejetant les doutes émis par certains journalistes. "Je pars du principe qu'il n'y a pas de danger à Berlin et dans les environs", a ajouté Michael Grubert, annonçant la fin des recherches et expliquant que des experts indépendants avaient estimé à l'aide de la vidéo de l'animal, filmé de nuit, qu'"il s'agissait probablement d'un sanglier".

Très vite, des experts avaient mis en doute la présence d'une lionne, soulignant qu'aucune trace n'avait été retrouvée, tandis que l'absence d'un fauve dans les zoos, parcs animaliers, cirques et établissements de protection des animaux de la région n'avait pas été rapportée.

Si certains journalistes ont émis des doutes quant à l'hypothèse du sanglier, ils ne sont pas les seuls.

D'autres se demandent même comment une lionne a pu être confondue avec un sanglier. Il est vrai que la ressemblance n'est pas frappante.

- Tour de France : Julian Alaphilippe flashé par un radar lors de la dernière étape -

Ce n’est pas la première fois que ça arrive mais c'est assez rare pour le relever. Alors que le peloton du Tour de France filait à toute allure vers l’arrivée à Paris, Julian Alaphilippe a été… flashé par un radar de circulation. Logique finalement, le peloton déboulait à plus de 60km/h alors que la vitesse maximale autorisée n’était que de 50km/h.

Dans sa bulle, Julian Alaphilippe n’a pas réagi au déclenchement du flash, se contentant de poursuivre sa route. Reste néanmoins une question : qui paiera l’amende ?

Malgré cette vitesse phénoménale, Julian Alaphilippe n’est pas parvenu à remporter l’étape.

- États-Unis : le tueur de Long Island arrêté grâce à... ses croûtes de pizza -

C’est l’une des enquêtes les plus longues menées par la police de New York. Dix ans après avoir découvert plusieurs cadavres de prostituées près des plages de Long Island, les policiers américains ont arrêté un suspect pour les meurtres de trois d’entre elles.

L’homme, inculpé le 14 juillet 2023, est un architecte de 59 ans, marié et père de famille, qui était suivi par les enquêteurs depuis 2022. Et ce, parce qu’il possédait une voiture du même modèle qu’un véhicule aperçu près de la maison de l’une des victimes.

Toutefois, si la police a pu confondre Rex Heuermann, c’est surtout grâce à des restes de pizza qu’il a jetés à la poubelle, et sur lesquels les autorités ont prélevé de l’ADN qui correspondait à celui prélevé sur les cheveux d’une victime.

Cet homme est accusé d'avoir assassiné trois femmes et suspecté d'en avoir tué une quatrième, quand sa femme était absente... Il y a 13 ans, leurs quatre corps étaient retrouvés près de la plage de Gilgo Beach, à une vingtaine de minutes de la maison de cet homme. Toutes étaient jeunes et se prostituaient. Toutes ont été retrouvées attachées de la même manière, et enveloppées de toile de jute.

