Allemagne : la lionne recherchée serait... un sanglier

Ce jeudi 20 juillet, nous vous l'annoncions, la ville de Berlin était en alerte maximale après la présence signalée d'une lionne en liberté dans les environs. Toutefois, le fauve recherché serait peut-être - et selon autorités et experts... un sanglier, un animal fréquent croisé dans ce coin très boisé. Certains en doute.

Les Berlinois de Kleinmachnow peuvent donc de nouveau sortir leurs chiens. Il n’y a plus aucun danger. La bête filmée dans la nuit de mercredi à jeudi par un habitant de ce quartier huppé du sud-ouest de Berlin n’était ni un félin ni un poisson d’avril si l'on en croit les autorités. Ce serait bel et bien un sanglier.

Lors d’une conférence de presse dans la petite localité proche de Berlin où a été vu l’animal, le maire Michael Grubert avait dit "partir du principe que la vidéo était authentique", rejetant les doutes émis par certains journalistes. "Je pars du principe qu'il n'y a pas de danger à Berlin et dans les environs", a ajouté Michael Grubert, annonçant la fin des recherches et expliquant que des experts indépendants avaient estimé à l'aide de la vidéo de l'animal, filmé de nuit, qu'"il s'agissait probablement d'un sanglier".

Allemagne : la lionne recherchée autour de Berlin était probablement un sanglier, selon les autoritéshttps://t.co/CJ4lISWmkQ — franceinfo (@franceinfo) July 21, 2023

Très vite, des experts avaient mis en doute la présence d'une lionne, soulignant qu'aucune trace n'avait été retrouvée, tandis que l'absence d'un fauve dans les zoos, parcs animaliers, cirques et établissements de protection des animaux de la région n'avait pas été rapportée.

Plus d'une centaine de policiers, épaulés de vétérinaires et de chasseurs, avaient été engagés dans cette traque. Ont été également utilisés des hélicoptères, des drones et des caméras thermiques.

Les habitants de plusieurs communes en périphérie de la capitale ainsi que le sud-ouest de Berlin avaient été invités à éviter les zones boisées, nombreuses dans les quartiers résidentiels concernés qui s'étendent jusqu'aux abords de la ville cossue de Potsdam.

❗️ [ ???????? ALLEMAGNE ]



????️ À Berlin, la police allemande appelle la population à la plus grande vigilance et à rester chez elle après qu'un animal sauvage, probablement un lion, s'est échappé. Les autorités recommandent de ne pas laisser son animal de compagnie ou le bétail à… pic.twitter.com/2zxe1NCuxw — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 20, 2023

- Alors vraie lionne ou faux sanglier ? -

Si certains journalistes ont émis des doutes quant à l'hypothèse du sanglier, ils ne sont pas les seuls.

Les sangliers allemands sont différents des sangliers français ! https://t.co/UqipKSHtSV — Bubulle/Buldreuzic???????????????? (@DorsPi) July 21, 2023

Mais c'est carrément une tête de lionne ça, et pas de sanglier pic.twitter.com/EBS9PqvVrx — FOUILLE HATE ACCOUNT Je vous jure je les déteste (@bah_C_Mag) July 21, 2023

D'autres se demandent même comment une lionne a pu être confondue avec un sanglier. Il est vrai que la ressemblance n'est pas frappante.

J'essaie de comprendre comment un sanglier a pu être confondu avec une lionne ???? 1/n https://t.co/avaaXz9PUt — Renard Alpin (@renard_alpin) July 21, 2023

Confondre lionne et sanglier.... il n'y a pas de cours de SVT à Berlin... https://t.co/fgi8oyG3Af — Yannick Le Gargasson (@newylg) July 21, 2023

