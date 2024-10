Il lui demande de l'épouser, au volant une bière à la main et sur l'ordi pendant son mariage

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2024, le voici. À bout de forces mais pas de romantisme, Jean-Stéphane a fait sa demande en mariage après avoir bouclé la Métis Trail. Elle s'est dit qu'avec une bière, le créneau passerait mieux... c'est loupé. Pourquoi danser avec les invités quand on peut bosser.

- Métis Trail : arrivé à La Redoute, Jean-Stéphane fait sa demande en mariage

Si ce samedi 19 octobre les arrivées à La Redoute se succèdent, il y en a une que Jean Stéphane Narbé n'oubliera pas de sitôt. À peine après avoir franchi la ligne finale à la 13ème place à 15h07 après 7 heures, 35 minutes et 57 secondes de course, le coureur a encore trouvé la force de poser un genou à terre. Non pas pour s'écrouler mais pour demander la main de sa belle. Un moment qui restera gravé dans l'esprit de Jean-Stéphane et sa future femme.

- Rouen : une conductrice alcoolisée percute trois voitures en tentant de se garer... une bière à la main

Dans la nuit du 10 au 11 octobre, une femme alcoolisée a percuté trois voitures, à Rouen. Après avoir pris un sens interdit, elle a tenté de se garer rue Cauchois. Les policiers qui ont interpellé la femme de 26 ans expliquent qu'elle est sortie de son véhicule une bière à la main.

La femme de 26 ans a percuté trois voitures en tentant de se garer, rue Cauchois à Rouen. Elle a été contrôlée à 1,36 g d'alcool par litre de sang.

Elle a été placée en garde à vue.

- Pendant que ses invités dansent, le marié surpris à travailler sur son ordinateur

Voilà qui semble contraire à la volonté de commencer son mariage du bon pied. Un jeune Américain a été photographié les yeux rivés sur son ordinateur le jour même de son mariage. Le cliché, publié le 8 octobre 2024 montre le marié, la tête plongée dans son écran pendant que ses invités s'amusent sur la piste de danse.

"Dans le cadre de son travail, il devait résoudre un problème, et c'était vraiment quelque chose qu'il était le seul à pouvoir résoudre, a clarifié son associé dans le message accompagnant la publication. C'était une tâche qui prenait entre trois et cinq minutes".

"Ne vous inquiétez pas, je me suis remis à danser et à boire du champagne 2 secondes plus tard", a réagi en commentaire le principal intéressé.

La jeune mariée, elle, n'en a visiblement pas tenu rigueur à son époux. En guise de droit de réponse, l'entrepreneur a posté une photo de sa lune de miel au Mexique avec Madame Mackrell.

