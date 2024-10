Pendant que ses invités dansent, le marié surpris à travailler sur son ordinateur

Voilà qui semble contraire à la volonté de commencer son mariage du bon pied. Un jeune Américain a été photographié les yeux rivés sur son ordinateur le jour même de son mariage. Le cliché, publié le 8 octobre 2024 montre le marié, la tête plongée dans son écran pendant que ses invités s'amusent sur la piste de danse.

"Dans le cadre de son travail, il devait résoudre un problème, et c'était vraiment quelque chose qu'il était le seul à pouvoir résoudre, a clarifié son associé dans le message accompagnant la publication. C'était une tâche qui prenait entre trois et cinq minutes".

"Ne vous inquiétez pas, je me suis remis à danser et à boire du champagne 2 secondes plus tard", a réagi en commentaire le principal intéressé.

La jeune mariée, elle, n'en a visiblement pas tenu rigueur à son époux. En guise de droit de réponse, l'entrepreneur a posté une photo de sa lune de miel au Mexique avec Madame Mackrell.

