La Cinor dévoile un plan à 100 millions d'euros pour distribuer l'eau à ses 104.000 abonnés

De l'eau pour tous et de qualité, tel est l'objectif présenté ce lundi 24 février 2025 par les trois maires de l'intercommunalité du nord de La Réunion (Cinor). Alors que la sécheresse reste présente malgré l'entrée en saison des pluies et les coupures sur certains secteurs, la collectivité annonce 100 millions d'euros pour développer le plan eau. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Premier quartier concerné par ces coupures à répétition, celui de l'Espérance à Sainte-Marie. À l'horizon 2026, cela ne devrait être plus qu'un lointain souvenir pour les 200 abonnés du quartier.

Lire aussi - Sainte-Marie : une opération pour contrôler l’application des restrictions d’eau

La Cinor et le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, ont annoncé la mise en place "d'un surpresseur". "Sur la Cinor ce quartier reste notre point noir" a déclaré le président de la Cinor, Maurice Gironcel.

"Ce problème va être réglé à travers le réseau de mer Canal qui alimentera ce quartier en renvoyant l'eau vers les Hauts et ces administrés", ajoute Richard Nirlo. Écoutez.

- Le réseau de la Cinor interconnecté -

Si ce quartier des Hauts de Sainte-Marie va pouvoir enfin avoir de l'eau en abondance et tout le temps, c'est grâce au principe des interconnexions.

"Développer ces interconnexions entre les réseaux pour sécuriser l'approvisionnement en eau, notamment lors des périodes de sécheresse sur le territoire de la Cinor fait partie de notre plan", explique Maurice Gironcel.

- 1.263 km de canalisations à rénover -

La préservation de l'eau pour les 104.000 abonnés de la Cinor passe également par la "rénovation des équipements", souligne le président.

Des modernisations déjà à l'œuvre puisque désormais la Cinor "a atteint un taux de rendement de 70% sur le territoire et nous irons encore plus loin", dit-il. Écoutez.

"À Saint-Denis, où se trouvent 667 km de canalisations (sur les 1.263 km de la Cinor), certaines passent sur les bords de remparts et s'il y a un mouvement de terrain cela pourrait les impacter, c'est pourquoi nous devons investir dans un réseau d'eau potable", ajoute Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

Qui dit nouveau réseau et interconnections, dit également, nouvelles usines de traitement. "Nous allons moderniser celle de Bellepierre et de La Bretagne et à Saint-Denis nous avons la programmation de création d'une usine d'eau potable à Saint-François et le Chaudron", ajoute l'élue.

Dans le chef-lieu, c'est 30 millions d'euros d'investissements qui seront affectés pour les infrastructures.

- "Chaque goutte compte" -

La Cinor souhaite également accompagner les administrés dans "la maîtrise de leur consommation d'eau avec le déploiement des télérelevages des compteurs". 1.900 nouveaux compteurs seront distribués cette année.

Autre ambition de l'intercommunalité, "doter chaque famille d'un récupérateur d'eau de pluie, notamment en zone pavillonnaire".

"Chaque goutte compte", lance le président de la Cinor. De l'eau qui provient des rivières et des nappes pour moitié. "Il ne faut pas que cette eau aille à la mer et vienne dans nos réservoirs pour aller au robinet", ajoute Ericka Bareigts.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com