Sainte-Marie : une opération pour contrôler l’application des restrictions d’eau

Alors que la sécheresse perdure et que les niveaux des ressources en eau restent préoccupants, une opération de contrôle à visée pédagogique de l’arrêté de restriction des usages de l’eau s'est déroulée ce jeudi 30 janvier 2025 à Sainte-Marie. Organisée par la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) en lien avec la mairie et la Cinor, cette initiative vise à informer et sensibiliser la population sur la nécessité de préserver la ressource. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Depuis le 21 août 2024, le comité sécheresse se réunit chaque mois pour analyser l’état des ressources en eau sur l’île. Avec des précipitations largement inférieures aux normales depuis juillet, la situation est alarmante.

Sainte-Marie fait partie des six communes placées en état de crise, nécessitant la mise en place de restrictions pour garantir l’accès à l’eau au plus grand nombre.

Un nouvel arrêté préfectoral, signé le 17 janvier 2025, encadre strictement les usages de l’eau : interdiction de l’arrosage des espaces verts et des pelouses, limitation du lavage des véhicules et surveillance des prélèvements.

"L’eau est un bien commun, les ressources sont partagées. Chaque petite économie compte", rappelle Juliette Rodicq, responsable de l’unité police de l’eau à la DEAL. Écoutez :

Elle souligne l’importance de ces restrictions, précisant que des coupures de 48 heures sont en vigueur sur les périmètres irrigués agricoles, gérés par le Département et la Saphir.

Seuls certains usages essentiels, comme l’alimentation en eau potable et l’abreuvement du bétail, restent prioritaires.

- Des investissements pour améliorer l’alimentation en eau -

À Sainte-Marie, certains quartiers subissent des coupures récurrentes. Le quartier de l’Espérance, qui compte 300 abonnés, est particulièrement touché, avec des interruptions d’eau de jour comme de nuit.

"Nous allons recruter un bureau d’études et lancer des travaux en 2025, avec une réception prévue en 2026, pour en finir avec ces coupures", annonce Julien Combaz, chargé d’exploitation à la Cinor. Regardez :

Des investissements ont déjà été réalisés dans plusieurs secteurs, mais des actions supplémentaires sont nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable.

De son côté, la mairie de Sainte-Marie prévoit l’installation d’un surpresseur sur le captage de Beaumont 3, une infrastructure financée à hauteur de 1,3 million d’euros.

"Ce dispositif permettra d’alimenter directement le quartier de l’Espérance et de régler définitivement le problème des coupures", assure le maire Richard Nirlo. Écoutez :

- Un accompagnement pour les habitants -

Face aux difficultés, la Cinor a mis en place des citernes d’eau dès septembre 2024 et distribue, en partenariat avec la mairie, des packs d’eau chaque mercredi aux habitants de l’Espérance.

L’opération de contrôle menée ce jeudi passait par plusieurs sites de Sainte-Marie, notamment une station-service, un stade et une entreprise de lavage automobile, afin de s’assurer du respect des restrictions.

Les autorités insistent sur l’importance de ces mesures pour préserver la ressource et éviter une aggravation de la situation dans les prochaines semaines.

