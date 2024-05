Salon de la maison : plus de 100.000 visiteurs pour la 35ème édition

Ce dimanche 5 mai 2024, marque la fin de la 35ème édition du Salon de la maison à la Nordev. L'heure est donc venue pour les organisateurs, comme pour les exposants, de faire le bilan de ces neuf jours d'offres et (peut-être) de ventes au contact des réunionnais. À 15 heures, lors de l'échange avec l'organisation, "nous étions à 103.000 personnes venues sur le Salon". Une 35ème édition donc, qui aura attiré davantage de monde que l'année passée (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Le tangue a mieux marché que le bélier", démarre Jacques Lowinsky, président de la Nordev.

Le 1er mai fut d'ailleurs un jour record pour le Salon. "Ça a été le meilleur 1er mai depuis très longtemps. On a fait plus de 21.000 visiteurs."

Selon les sondages des organisateurs, 91% des exposants ont déclaré avoir réalisé des ventes sur le Salon, contre 87 % l'année passée. 62% des visiteurs déclarent effectuer un achat contre 57% l'an dernier.

"Malgré l'inflation, on se rend compte que les gens ont envie de consommer, faire des choses", note le président de la Nordev.

De plus, "les sociétés de crédits s'étant adapté, elles ont permis aux acheteurs d'étaler leur produit sur du long terme", explique Michaël Martin, directeur de la Nordev.

"Le Salon a amené tous les exposants et les secteurs économiques à se mettre au diapason pour proposer des produits qui permettent d'impulser une dynamique économique", ajoute-t-il.

"Les gens viennent avec des projets réfléchis."

En 2023, plus de 100.000 personnes ont déambulé entre les stands des 350 exposants. Pour l'édition 2024, l'événement accueille 50 exposants de plus, et attend au moins autant de visiteurs.

- Une prise de conscience -

Selon les organisateurs, les Réunionnais ont été plus exigeants par rapport à la protection de la planète. "Dans l'acte d'achat, les Réunionnais ont décidé de s'adapter au changement climatique."

Pour exemple, la vente des chauffe-eau solaires ont explosé, tout comme les panneaux photovoltaïques.

"Pour l'eau, c'est pareil, "avec Belal, les gens ont décidé de prendre soin de leur santé".

Le Salon de la maison qui prévient, rempilera déjà l'année prochaine pour une 36ème édition, du 3 au 11 mai 2025.

- Les exposants satisfaits -

Pour Martin Arcay, représentant Château d'Ax, "ce bilan est extraordinaire. C'est encore une belle saison". "On a généré moins de commandes mais de la qualité. Les clients investissent dans un produit durable."

Selon lui, le fait que moins de monde vient "de l'inflation, les prix ont augmenté et ça se sent du côté du panier moyen".

Une entreprise pour laquelle "le chiffre en Salon, c'est ce qu'on fait en magasin en trois mois".

Du côté de Stéphane Patrouix, directeur de la Maison de la Literie à Sainte-Clotilde, "on a un Salon cette année qui est plus qualitatif. Les acheteurs se sont fait plaisir dans la qualité et dans la grandeur".

"Dans l'ensemble on a un Salon positif même si on aurait aimé plus d'affluence en semaine." Après, il le dit, "à La Réunion les clients sont présents mais on ressent une baisse d'activité depuis le début de l'année.

- Toute la maison dans un Salon -

La 35e édition du Salon de la Maison c'était un événement samedi 27 avril 2024 au dimanche 5 mai à la Nordev à Saint-Denis.

Plus de 400 exposants répartis sur plus de 1.000 stands.sur l'univers de la maison : cuisine, salon, salle de bain, extérieur, décoration, énergies renouvelables, construction…

L'occasion également de découvrir à quoi ressemblera l'habitat de demain à La Réunion ? Il ne suffit pas d'un coup de peinture pour que notre maison soit plus écolo. Le logement de demain veut s'adapter au changement climatique. Plus écologique, économique mais également technologique…

