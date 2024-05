La kaz du futur se dévoile au Salon de la Maison

Elle promet d'être plus écologique, économique et technologique…

Depuis le samedi 27 avril 2024, la 35ème édition du Salon de la Maison a ouvert ses portes à la Nordev à Saint-Denis. Dans l'esprit des visiteurs et des exposants, une question : à quoi ressemblera l'habitat de demain à La Réunion ? Il ne suffit pas d'un coup de peinture pour que notre maison soit plus écolo. Le logement de demain veut s'adapter au changement climatique. Plus écologique, économique mais également technologique… voici à quoi pourrait ressembler la maison parfaite (Photos : sly/www.imazpress.com)

"L'habitat de demain c'est avoir un extracteur d'air solaire pour enlever la chaleur qui stagne dans la maison et ramener de la lumière naturelle", lance Brice Grosset, commercial chez Sovelo.

Un extracteur et un puits de lumière "qui permettent de réduire l'utilisation de l'électricité à l'intérieur du bâtiment".

L'extracteur d'air solaire "permet de ramener la chaleur vers le haut et de ne plus avoir à faire fonctionner la climatisation", explique le commercial.

Le conduit de lumière lui, "permet de ne pas mettre de la lumière artificielle en journée".

Des aménagements auxquels s'ajoutent une peinture thermique "permettant de gagner 5 à 8 degrés à l'intérieur de la maison".

En ces temps où les factures d'électricité augmentent – entre les appareils électroménagers ou encore la clim – "ça fait beaucoup d'économies", souligne Brice Grosset.

Un achat éligible à une déduction d'impôt et donc le prix moyen est de 1.500 euros (pose comprise).

- Un logement plus modulable -

L'habitat de demain, ce peut être également un logement plus compact, modulable, tout en restant écologique et économique à.

C'est ce que nous a proposé Guillaume Jancana, commercial Jipé LBM Réunion-Mayotte.

"L'habitation modulaire est une structure que l'on fabrique sur place à La Possession. Il s'agit d'une structure en acier que l'on va soudre et habiller avec des panneaux en polyuréthane", explique-t-il. "On rajoute ensuite le placo, l'électricité et même la plomberie".

Des maisons économiques et écologiques. "La structure est recyclable."

Des habitats petits ou grands, façonnés sur demande du client. "La plus grande maison que nous ayons faite est de plus de 150m2", indique Guillaume Jancana.

"L'avantage de cet habitat c'est que l'on peut le transporter et qu'il ne faut qu'un mois à deux pour le construire." De plus en plus de Réunionnais sont séduits par ces petits kaz fabriquées localement.

Des petites maisons pour lesquelles le permis de construire n'est pas obligatoire. Toutefois, il est indispensable de vérifier le plan local d'urbanisme avec la mairie.

Des kaz qui respectent l'ensemble des normes cycloniques.

Ces tiny house comme on peut les appeler, sont proposées au prix de 48.000 euros pour 20m2.

- De la verdure dans l'habitation -

Des maisons économiques, écologiques et avec de la verdure.

Anaïs Marret et son frère proposent de quoi mettre un peu de verdure dans votre intérieur. Un plus lorsque l'on réside en immeuble ou que l'on n'a pas la main verte.

"On propose des végétaux stabilisés pour professionnels comme particuliers", explique-t-elle.

Des cadres végétaux "100% naturels et avec un minimum d'entretien pour des plantes qui resteront vertes toute l'année".

Des plantes faites à partir de mousse, de fougère et "des plantes que l'on retrouve dans la flore de La Réunion", précise Anaïs Marret.

- La maison parfaite sera plus respectueuse du climat -

Plus écologique, économique, tout en étant particulièrement connectée… voilà à quoi pourrait ressembler notre habitat de demain.

Brunael Derfla est chargé de mission secteur habitat à l'Agence régionale pour le climat et l'énergie. Chaque jour, elle accompagne des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement.

Pour ce faire, "on a différents dispositifs en interne chez nous. On accompagne les ménages au travers d'installation de chauffe-eau solaire et pour l'installation de centrale photovoltaïque".

Selon Brunael Derfla, la maison parfaite "respecte au niveau énergie, utilise les énergies renouvelables, dispose d'un chauffe-eau solaire, d'une centrale photovoltaïque". "La maison parfaite essaye de maximiser le logement notamment au travers de performances énergétiques, tout en favorisant la ventilation naturelle."

Des demandes de la part des Réunionnais en constante augmentation face à la hausse des factures électriques.

Mais pour, il ne suffit pas seulement d'installer tout cela pour avoir une maison écologique et économique. il y a des écogestes à mettre en place.

"Éteindre la lumière, débrancher la marmite à riz, mettre la climatisation 4 degrés de moins que par rapport à l'extérieur, aérer, utiliser des brasseurs d'air, isoler la maison."

Voilà de nombreux gestes et moyens qui pourront faire que votre habitat de demain, un logement qui vous coûtera moins cher, tout en respectant la planète.

