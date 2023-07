Campagne sucrière : en solidarité avec les planteurs, les sucreries proposent des solutions

Pour faire suite aux différentes rencontres avec les planteurs et compte tenu des annonces d’Albioma concernant la disponibilité de vapeur, indispensable au fonctionnement de l’outil industriel, les sucreries proposent, par solidarité avec les planteurs et pour limiter la quantité de cannes en souffrance au sol, d’augmenter la réception de cannes pour les essais de Bois-Rouge le 24 juillet prochain.

Ainsi, les planteurs de La Mare, Bois-Rouge et Pente Sassy, dont les cannes sont déjà coupées dans les champs, sont invités à se rapprocher de leur pôle canne pour obtenir une livraison le 24 juillet. Ces livraisons devront se faire directement et exclusivement sur le site de Bois-Rouge. Les plateformes de La Mare et de Pente Sassy resteront fermées.

Les planteurs de Ravine Glissante (Sainte Rose) et de Beaufonds (Saint Benoit) étant trop éloignés de Bois-Rouge, leurs centres seront respectivement ouverts :

- le 1er jour d’ouverture de la sucrerie du Gol pour Ravine Glissante

- le 2ème jour jour d’ouverture de la sucrerie du Gol pour Beaufonds

Dans les jours qui suivent la réception des cannes, à l’issue des essais chaudières de la centrale thermique, Albioma sera en mesure de communiquer plus précisément les quantités de vapeur qu’il sera capable de fournir et donc la sucrerie connaitra les quantités de cannes qu’elle sera en mesure de réceptionner.

Il convient de souligner qu’à ce jour, il n’y a pas de certitude ni sur les quantités de vapeur, ni sur la date de fonctionnement à plein régime qu’Albioma pourra tenir. Les planteurs sont donc invités à ne pas démarrer la coupe, ou à l’arrêter le cas échéant, tant que les Commissions Mixtes d’Usines n’ont pas arrêté une date de démarrage.

Un planning des apports centre par centre sera alors communiqué aux planteurs en fonction des possibilités de réception.

