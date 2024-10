Le Port : la jeune femme mortellement poignardée avait déjà été agressée par son ex conjoint

L'ex conjoint de la jeune femme mortellement poignardée est toujours hospitalisé. Il a été retrouvé dans une voiture au Port dans la nuit du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre 2024. Il était assis sur le siège conducteur du véhicule avec une plaie profonde au cou. A ses côtés se trouvait son ex compagne, une mère de famille de 34 ans. Elle présentait des blessures faites à l'arme blanche sur le haut du corps et au cou. Un couteau a été retrouvé aux pieds de l'homme qui avait déjà agressé la victime ce lundi 14 octobre. La piste d'un féminicide suivi d'une tentative de suicide est privilégiée par les enquêteurs (Photo : sly/www.imazpress.com)

Compte-tenu de son état, l'homme n'a pas pu être entendu. Il a été hospitalisé en urgence absolue.

"C'est la famille de la jeune femme, inquiète de ne pas la voir rentrer qui a fait une déclaration de disparition inquiétante samedi en début de soirée", a indiqué dimancje matin à Imaz Press Emeric Coupama, délégué départemental adjoint d'Alliance police nationale 974.

La famille et les proches sont ensuite partis à recherche de la jeune femme. Ce sont eux qui ont découvert le véhicule près de l'enceinte portuaire au Port.

La voiture appartenait à la jeune femme. Elle aurait été volée par l'ex-conjoint, indique-t-on de source proche de l'enquête.

L'homme était déjà connu de la justice pour des faits de violences commis sur son ex compagne lundi dernier, précise une source policière.

- Colère de l'Union des femmes de La Réunion -

Dans un communiqué publié dimanche en fin d'après-mdi l'Union des femmes réunionnaises (UFR) a souligné : "elle était en danger et elle avait alerté sur les violences qu’il lui infligeait. Il lui a arraché la vie, caché dans la nuit. Il a tranché comme s’il avait un droit supérieur de lui ôter la vie, s’affranchissant de la justice des hommes."

Le communiqué ajoute : "comment un féminicide peut-il, malgré tout, se produire quand la victime dénonce les violences et que son entourage est en alerte ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour sauver la vie de cette mère de famille ?"

L'UFR dit encore "notre émotion se mêle à une profonde incompréhension. Il existe de nombreux dispositifs pour protéger et mettre à l’abri les femmes victimes de violences. Mais sont-ils tous opérationnels et efficients pour notre territoire ?

Le communiqué termine "le 115, numéro d’urgence sociale sensé permettre la mise à l’abri est saturé. Les femmes sont tous les jours refoulées... Il existe aussi des programmes de prévention pour rappeler que le sexisme tue et que nous devons tous nous tenir prêts à agir pour secourir, mettre à l’abri et soutenir les victimes. Et qu’en est-il du financement de ces programmes ?"

"Cette tragédie aurait dû être évitée. Chaque féminicide est une défaillance collective, une alarme ignorée, un cri étouffé" estime pour sa part l'association Recoser des victimes.

"Nous réclamons un vrai plan d’urgence de lutte contre les féminicides en commençant par renforcer les mesures d’accueil d’urgences pour les femmes victimes de violences" écrit l'association dans son communiqué publié dimanche soir.

éArrêtons le parcours de combattants que traversent ces femmes. Dès la première alerte, une action doit être mise en œuvre : Il faut agir immédiatement et ne pas attendre" termine Recoser des victimes.

- 10 femmes victimes de violences portent plainte quotidiennement -

La Réunion est le quatrième département de France le plus violent envers les femmes après la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Pas-de-Calais.

Selon les chiffres des forces de l'ordre, en moyenne 10 femmes victimes de violences se sont présentées chaque jour en 2023 dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie pour porter plainte.

