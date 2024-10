C'est avec une immense tristesse et une profonde colère que nous apprenons qu'une nouvelle femme a perdu la vie, peut-être sous les coups de son conjoint à La Réunion. Encore une fois, un féminicide vient nous rappeler la violence insoutenable qui se cache derrière les murs de nos foyers. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une femme meurt tous les jours à cause de violences conjugales. Les statistiques varient d'un pays à l'autre, mais la tendance est alarmante : des millions de femmes sont victimes de violence chaque année.

Une femme meurt tous les trois jours en France des suites de violences conjugales. Ce chiffre glaçant, à lui seul, montre à quel point notre société est en crise face à ce fléau.

Il est impossible de rester indifférent face à la souffrance que cette femme a endurée, ni face à la douleur que ressent sa famille aujourd'hui.

Nous pensons à ses proches, qui traversent une épreuve inimaginable, et nous leur adressons nos pensées les plus sincères. Nous pensons à ses enfants qu’elle laisse derrière elle, nous pensons à leur avenir sans leur maman !

Cette tragédie aurait dû être évitée. Chaque féminicide est une défaillance collective, une alarme ignorée, un cri étouffé.

Nous réclamons un VRAI plan d’urgence de lutte contre les féminicides en commençant par renforcer les mesures d’accueil d’urgences pour les femmes victimes de violences.

Arrêtons le parcours de combattants que traversent ces femmes. Dès la première alerte, une action doit être mise en œuvre : Il faut agir immédiatement et ne pas attendre.

Nous devons aussi intensifier les actions éducatives et cela dès l’enfance. Les forces de l’ordre doivent être mieux formées à l’écoute et à l’accompagnement des victimes. L’arsenal judiciaire doit être implacable avec les auteurs de ces violences.

Sensibilisons les voisins, pour que les alertes soient données au plus tôt, encourageons-les sans les dénoncer.

Les féminicides représentent une violation grave des droits humains et de ce fait, un défi sociétal majeur.



Pour éradiquer ce fléau, il est impératif d’adopter une approche globale qui

- commence par une lecture claire et simple du parcours,

- inclut des changements législatifs,

- nécessite une sensibilisation accrue et un soutien aux victimes.

- nécessite l’entraide : chacun de nous, chaque individu a un rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et il est urgent d'agir ensemble pour mettre fin à cette tragédie.

Cette nouvelle tragédie ne doit pas se perdre dans l'indifférence ou l'oubli. Chaque féminicide est une honte pour notre société. Nous ne pouvons plus détourner le regard.

Recoser devi (Recoer des victimes)