Tribunal de Saint-Denis : un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement 11 petites filles

Un homme de 61 ans était jugé ce mardi 17 septembre 2024 par le tribunal de Saint-Denis. Il est poursuivi pour plusieurs agressions sexuelles et attentat à la pudeur avec violence commis sur onze jeunes filles âgées de moins de 15 ans. Les faits se sont produits à Sainte-Rose entre 1985 et 2004. Six des onze victimes habitent toujours à La Réunion. Elles étaient présentes à l'audience. Elles ont tenu à témoigner publiquement "pour que la honte change de camp". Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 4 octobre 2024 à 8h. Le parquet a requis six ans d'emprisonnement à l'encontre du mis en cause qui nie les faits (Photo sly/www.imazpress.com)

"J'ai été victime à 3 ou 5 ans", confie Marie*, l'une des victimes. "C'est dans mes souvenirs. Mais à l'époque je ne savais pas ce qu'il faisait et c'est à l'adolescence que l'on a compris."

"On se pensait seul et en fait nous sommes 11 victimes à avoir déposé plainte, pour deux d'entre-nous il y a prescription. Désormais on veut lever le voile car il a des petits enfants autour de lui" note l'une des victimes.

"Suite à un drame familial, une de nos soeurs a parlé des faits arrivés avec cet homme", évoque une autre victime. "Après on s'est appelé entre soeurs et on s'est mises à pleurer", dit-elle avec émotion. "Nous sommes allé voir les gendarmes pour dénoncer les faits et pour protéger les victimes" ajoute-t-elle

Toutes pensaient être seules comme victime hors non "nous sommes plusieurs victimes de celui qui a abusé des enfants".

Blandine, mère de deux victimes, témoigne. L'agresseur présumé est "le neveu de mon mari". "Quand j'ai appris cela j'étais dévasté", témoigne-t-elle. "Je n'ai pas vu." "Si j'avais connu ses agissements j'aurais pu le tuer", dit-elle, rempli de colère, surtout lorsqu'elle voit le suspect passé, mains dans les poches et libre.

"C'est inadmissible. Ce sont mes filles et elles étaient encore petites." Selon elle, "la loi française est mal faite quand on laisse les agresseurs d'enfants dehors".

Ce qu'elles attendent désormais, c'est "qu'il y ait une justice". Une justice après le report du procès à plusieurs reprises. "Nous voulons que les victimes soient reconnue pour pouvoir tourner la page.

À l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré au 4 octobre prochain. Le parquet a requis six ans d'emprisonnement à l'encontre de l'accusé. Des réquisitions qui, du côté de l'avocat de la défense, Maître Laurent Payen, sont satisfaisantes.

- La parole se libère -

Sur place au tribunal pour épauler ces victimes, Jessy Yong Peng, présidente de l'association EPA (Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi).

"C'est l'heure de la libération. Les victimes s'expriment de plus en plus et verbalisent." Toutefois, "la loi reste lente par rapport aux faits", déplore-t-elle.

"Nous avons affaire à un prédateur. Il vient de passer là comme si de rien n'était. Où est la justice ?"

Le président qui tient à rappeler que l'association a ouvert des groupes de parole pour les femmes victimes d'inceste.

Lors des Assises des violences intrafamiliales de mai 2023, les chiffres donnés par le Préfet de la Réunion démontraient que le risque d'être victime de violences sexuelles était près de 50% plus élevé à La Réunion qu'en moyenne nationale.

• Le 119 est un numéro d'urgence national gratuit, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.

Il est joignable par téléphone gratuitement et de manière anonyme 24h/24 et 7j/7 ou via un formulaire en ligne. Un tchat en temps réel destiné aux moins de 21 ans est aussi disponible tous les jours de 15 h à 21 h.

