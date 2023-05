À La Réunion, 79% des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes

Les Assises des violences intrafamiliales ont donc lieu ce mercredi 31 mai 2023 au Moca, Domaine de Montgaillard à Saint-Denis. L’ouverture des travaux commencera dès 9h30, puis sera organisée une première table-ronde sur "Les racines des violences intrafamiliales à La Réunion" jusqu’à 12h.

Des ateliers thématiques se dérouleront dans l’après-midi, avant que chaque groupe de travail présente ses préconisations lors d’une séance plénière.

Ces Assises de La Réunion contre les violences intrafamiliales doivent permettre de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années, dans la continuité des États Généraux des violences faites aux femmes des 25 et 26 novembre 2016 et du Grenelle des violences conjugales du 3 septembre 2019.

Lire aussi - La Réunion : augmentation fulgurante des violences sexuelles et intrafamiliales

Lire aussi - Violences intrafamiliales : la députée Clémentine Autain à la rencontre des associations

- Au programme de cette journée -

- 9h30 – lancement officiel des Assises de La Réunion contre les violences intrafamiliales, avec un discours (vidéo) prononcé par Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

- S'en suit la lecture de témoignages de femmes et d'enfants victimes de violences, par des volontaires en service civique au sein de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité

- À 10h50, table ronde : « Les racines des violences intrafamiliales à La Réunion » En présence de Cathy Pomart, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de La Réunion, Geneviève Payet, psychologue clinicienne, experte près la Cour d’Appel de Saint-Denis (1981-2005), co-fondatrice et présidente de l’antenne réunionnaise de l’Institut de victimologie depuis 2002, engagée depuis novembre 2010 dans un projet de recherche action sur la prise en charge intégrée (auteurs, femmes victimes et enfants exposés) des violences intra-familiales suivant les directives de la convention européenne.

Mais également, Dominique Ramaye, auteur de "Représentations et vécus des enfants ayant été exposés aux conflits et violences conjugales à l’île de La Réunion", 2016, Eric Gokalsing, psychiatre, chef de service à la cellule d'urgence médico-psychologique du Port, Frédéric Rousset, docteur en psychologie, président du collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales et Fabienne Rubira, directrice de l’association CHANCEGAL.

L'après-midi, auront lieu des ateliers thématiques : améliorer le parcours de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par une approche pluridisciplinaire, améliorer la prise en charge des enfants covictimes de violences conjugales, victimes de violences parentales et intrafamiliales, améliorer le parcours de santé des femmes victimes de violences conjugales et enfin améliorer la prise en charge des auteurs de violences conjugales.

À 16 heures, une restitution de ces Assises sera faite. Chaque rapporteur des ateliers présentera trois préconisations opérationnelles issues des débats.

- Une prise de conscience des institutions... il était temps -

Pour Jessy Yong-Pen de l'association Écoute-moi, protège-moi, aide-moi, enfin, "il y a une prise de conscience des mentalités". "Les Assises des violences intrafamiliales ont mis des ateliers pour faire un focus sur les enfants." Et de toute façon, "si ce n'est pas main dans la main on n'y arrivera pas", dit-elle.

Toutefois, elle nuance en déclarant, "ces Assises c'est bien mais il faut que tout cela se transforme après en actions sur le terrain".

Arnold Jaccoud, psychosociologue et administrateur CEVIF , déplore le fait que ces Assises, "ne sort, hélas, pas des pistes tracées déjà bien avant le Grenelle des violences conjugales lancé dès septembre 2019 et clos deux mois plus tard, qui lui sert de référence explicite dans le discours introductif du Préfet. Visiblement, les Assises ne se hasarderont pas à explorer les chaînes de causalité du sinistre phénomène, bien que la présentation de la « Table ronde » en propose un rapide inventaire tout à fait intéressant, bien que focalisé essentiellement sur le passé et les héritages relationnels familiaux."

Il ajoute, "depuis le fameux Grenelle des violences conjugales, le doute ne me quitte plus, du fait que c’est l’année où les meurtres de femmes sont montés à 146, soit 21% de plus que l’année précédente… Il est simplement venu renforcer les questionnements qui m’avaient déjà troublé en novembre 2016, au cours des « Etats généraux réunionnais des violences faites aux femmes », bénéficiant de la présence de la ministre Laurence Rossignol qui estimait que grâce au travail inlassable effectué aussi bien par les autorités que par les associations, le seuil de tolérance dans la population à l'égard des violences dont les femmes sont l'objet avait baissé. Peut-être. L’accueil et l’accompagnement des victimes se sont très heureusement améliorés. Mais en ce qui concerne les faits eux-mêmes, strictement rien n’a changé et rien ne change. Les modes d'organisation de la société qui permettent ces violences et parfois les déclenchent, n'ont à l'évidence pas évolué. Et quoi qu’il en soit de la volonté et des déclarations officielles, l’aveu d’un échec collectif sur ce point constitue bien l’observation la plus proche de la réalité…"

- 11.208 victimes en 2022 à La Réunion -

À La Réunion, sur 11.208 victimes de violences en 2022, 1 personne sur 2 l’est au sein de la famille. Les violences conjugales sont les plus représentées, composant 70% des violences intrafamiliales. Les femmes sont très majoritairement victimes de ces violences conjugales. En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.

En quinze ans, plus de 50 femmes ont été victimes de féminicide sur l’île. La Réunion est d’ailleurs toujours le troisième département de France le plus violent envers les femmes.

On le rappelle, en 2022, en France, 147 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Un chiffre qui ne faiblit pas, d'année en année. Depuis le début de l’année 2023, 26 féminicides ont déjà eu lieu.

Et ce n'est pas seulement à coup de communication par le biais de flyer que la France mettra fin à ces violences. Car oui Monsieur Darmanin il est important d'agir, mais les violences faites aux femmes ne se résous pas à l'aide de papiers.

Ce que demandent les français, ce sont des mesures concrètes. Les associations féministes plaident pour un meilleur traitement judiciaire des violences conjugales, assorti de moyens supplémentaires.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugale

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

Lire aussi - Violences sexistes : les jeunes générations sont plus violentes et trouvent cela (presque) normal

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com