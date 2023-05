Alors que 80% des femmes ont peur de rentrer seul le soir, Darmanin va distribuer... des flyers

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé la semaine passée lancer une vaste campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public, à grand coups de flyers. Cinq millions de flyers seront distribués partout en France à compter du 30 mai et tout au long de l'été lors de patrouilles de police notamment. Objectif, "rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression". Si le geste part d'une bonne intention - car il faut en effet sensibiliser contre les violences conjugales… - la forme fait réagir sur les réseaux (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Car oui Monsieur Darmanin il est important d'agir, mais les violences faites aux femmes ne se résous pas à l'aide de flyers. Les violences faites aux femmes n'ont pas lieu seulement entre le 30 mai jusqu'au mois d'août.

« Darmanin lance 1 campagne de prévention sur la sécurité des F dans l'espace public »



Au-delà du côté oxymore (merci Darmanin)

Ce sont des flyers, oui des flyers qui informent sur «que faire en cas d’agression»

5 millions de Flyers

C sérieux ?

????

https://t.co/bUb6chs8Pc — Pr. Virginie Martin (@VirginieMartin_) May 27, 2023

Femmes de France, n'ayez plus peur ! #Darmanin va imprimer et distribuer des millions de flyers ! https://t.co/eJA8TLbhVT pic.twitter.com/HACXewZiw6 — Outofnone (@Outofnone1) May 26, 2023

Après les numéros verts et les applications, le gouvernement se radicalise : Darmanin lance une "grande opération pour la sécurité des femmes" tout au long de l'été : 5 millions de flyers seront distribués !

La prochaine étape ? Faire les gros yeux ?https://t.co/KFHzhl3hHf — Gilbert Collard (@GilbertCollard) May 28, 2023

Lire aussi - Violences sexistes : les jeunes générations sont plus violentes et trouvent cela (presque) normal

Ce que demandent les français, ce sont des mesures concrètes. Les associations féministes plaident pour un meilleur traitement judiciaire des violences conjugales, assorti de moyens supplémentaires.

Alors que la question des violences conjugales et des féminicides est à l’agenda politique depuis quelques années, le gouvernement n’a de cesse, ces derniers temps, de revendiquer sa bonne foi sur le sujet. Pour autant, le nombre de féminicides continue d'augmenter de façon inquiétante. "Cela nous interroge sur ce qui a changé : il y a une hausse des féminicides conjugaux qui nous questionne", pointe Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des femmes, jointe par actu.fr.

Mais ça n'est pas suffisant : cela devrait s’inscrire dans un ensemble de mesures plus globales avec une vraie culture de la protection et davantage de moyens pour les policiers, des juridictions spécialisées... Que l’intégralité des services publics se mettent en mouvement pour assurer la protection des femmes.

"Il est frappant de constater qu'en dépit des messages de sensibilisation au respect absolu de la personne de chacun et de l'égalité entre hommes et femmes en toute circonstance, uniformément diffusés auprès des populations dès la crèche et jusqu'à l'Université, et avec souvent une insistance pédagogique salutaire, la persistance des violences domestiques ne s'est jamais interrompue. Il faut le répéter avec insistance", déplore Arnold Jaccoud du Cevif (Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales ...Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales).

'Même efficace et tout à fait indispensable, l’incontestable perfectionnement des interventions auprès des victimes n’améliore en rien la lutte contre les violences dont elles sont l’objet. Intervenir après coup, « après les coups », quelles que puissent être l’intelligence et la dimension des moyens mis en œuvre, n’entravera jamais les conflits meurtriers entre conjoints.", ajoute-t-il.

- 5 millions de flyers et après ? -

De plus, qu'est-ce que cinq millions de flyers aux 67 millions de personnes que compte la France. Qu'est-ce que cinq millions de flyers le temps "d'un été" face aux nombres de femmes victimes.

On le rappelle, en 2022, en France, 147 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Un chiffre qui ne faiblit pas, d'année en année. Depuis le début de l’année 2023, 26 féminicides ont déjà eu lieu.

À La Réunion, 3.813 victimes de violences conjugales se sont rendues en commissariat de police ou brigade de gendarmerie, dont 3.289 femmes victimes (contre 2.683 sur un total de 3.071 victimes en 2021). ). En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.

En quinze ans, plus de 50 femmes ont été victimes de féminicide sur l’île. La Réunion est d’ailleurs toujours le troisième département de France le plus violent envers les femmes.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales. Deux femmes ont été tuées par leur compagnon à La Réunion cette année, 54 féminicides ont été recensés ces 15 dernières années.

Lire aussi - La Réunion : augmentation fulgurante des violences sexuelles et intrafamiliales

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com