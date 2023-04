Violences intrafamiliales : la députée Clémentine Autain à la rencontre des associations

Ce jeudi 27 avril 2023, Clémentine Autain, députée (Nupes) de Seine-Saint-Denis est allée à la rencontre des associations qui accompagnent les femmes et hommes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Un fléau qui, on le rappelle, a fortement augmenté ces dernières années, faisant de La Réunion le troisième département français en termes de victimes de violences. La députée a plaidé en faveur de l'augmentation des moyens de lutte contre ces violences (Photo rb/www.imazpress.com)

Clémentine Autain, députée, est très engagée dans cette cause. Pour elle, il était essentiel de rencontrer ces associations. "Le féminisme est un combat que je mène depuis fort longtemps", dit-elle. "Il était évident qu'en passant un séjour ici à La Réunion, je passe ce temps avec les associations qui œuvrent pour l'émancipation des femmes."

Grâce à cet échange avec diverses associations telles que l'Union des femmes Réunionnaises (UFR); l'association féminine de l'Est contre tristesse, tyrannie, traumatisme (AFECT), l'association "Femmes Solid'Air ou encore l'association "Garde l'espoir", "j'ai pu mesurer les points communs qui existent avec la France métropolitaine et mon département et les spécificités avec ce phénomène insulaire".

Un phénomène qui "impacte la difficulté à briser le silence", souligne Clémentine Autain. Regardez

- La Réunion manque de moyens -

De par ces échanges, la députée de la Nupes a retiré l'importance des aides. "Ce dont on a besoin c'est des moyens publics pour aider les femmes, les accompagner et développer les dispositifs."

"On a besoin de politiques publiques avec des moyens pour aider cette dynamique et cette énergie pour sortir les femmes des douleurs dans lesquelles elles se trouvent", conclut Clémentine Autain.

Pour la députée Nupes Karine Lebon, il était important que Clémentine Autain soit présente. "On peut lui faire part de nos préoccupations, des choses qui sont spécifiques à La Réunion, que l'on rencontre notamment en termes de langue régionale, d'éloignement." "Notre problème local doit devenir une problématique nationale", ajoute l'élue. Regardez

- Des associations mobilisées -

Pour les membres des associations, cette visite leur a permis d'évoquer les difficultés auxquelles fait face La Réunion.

"Il y a encore des femmes qui hésitent et sont mal reçues dans les commissariats", s'insurge Jeanne Docteur, président de l'association "Garde l'espoir".

La militante, qui a passé plus de 40 ans en métropole, constate le contraste qu'il y a en métropole et à La Réunion. "Je voulais que madame la députée voit aussi notre souffrance, ce que ces femmes courages vivent", dit-elle. "On n'est pas tous égaux face à la prise en charge", ajoute Jeanne Docteur. Regardez

Pour Evelyne Corbière, présidente de l'UFR, "cette rencontre a apporté des éclairages pour elle, je pense qu'elle a mieux compris la réalité réunionnaise et la façon dont travaillent les associations". "Madame la députée voit bien que le phénomène est important mais que l'action sur le terrain l'est tout autant." Regardez

Sur 11.208 victimes de violences en 2022, 5.656 l'ont été au sein du cercle familial, soit 1 personne sur 2. Les violences conjugales sont les plus représentées, composant 70% des VIF avec plus de 3.939 victimes sur 5 656. Globalement, les VIF ont augmenté de 16,7%.

En 2022, en moyenne 9 femmes qui se sont présentées chaque jour pour dénoncer des violences conjugales, contre 7 en 2021. Une augmentation qui peut s'expliquer par une libération de la parole, mais pas suffisante pour expliquer la fulgurante ascension des violences sexuelles.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales. Deux femmes ont été tuées par leur compagnon à La Réunion cette année, 54 féminicides ont été recensés ces 15 dernières années.

