Le Port : coup d’envoi de Zakanfèt

La nouvelle édition de Zankafèt démarre ce lundi 17 juin 2024. Pendant une semaine, jusqu’au 23 juin, la quatrième édition propose de faire la part belle à toute une série d’animations, d’actions, d’initiatives. Événement pensé pour les habitants et construit avec la collaboration des adhérents de la commune du Port, Zankafèt se veut une semaine festive et conviviale célébrant le dynamisme et la diversité culturelle de la communauté ont expliqué les organisateurs du centre social et culturel Cœur Saignant et les élus de la ville lors d’une conférence de presse, vendredi 14 juin. Nous publions ci-dessous le post de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les temps fort du programme :

- Lundi 17 juin : Inauguration, spectacles de rue et contes

- Mardi 18 juin : Exposition "Les savoir-faire des habitants"

- Mercredi 19 juin : Journée jeux et attractions pour enfants au Parc Boisé

- Jeudi 20 juin : Spectacle des talents du quartier et de Lino comedy club

- Vendredi 21 juin : Fête de la musique-scène ouverte et concert de Olivier Brique

- Samedi 22 juin : Maquillage, animations, battle de danse et concert de MCBOX

- Dimanche 23 juin : Tournoi de pétanque, radiocrochet et remise des récompenses

